Qué contiene la presunta carta suicida de Jeffrey Epstein divulgada por juez de Nueva York

Una corte federal de Nueva York publicó este miércoles 6 de mayo del 2026 una presunta carta de suicidio atribuida al financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, documento que permaneció bajo reserva judicial durante siete años y que ahora vuelve a colocar el caso en el centro del debate político y judicial en Estados Unidos.

La nota habría sido encontrada en julio del 2019 por Nicholas Tartaglione, entonces compañero de celda de Epstein, semanas antes de que el magnate fuera hallado muerto en una prisión federal de Manhattan mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

El documento fue divulgado por orden del juez federal Kenneth Karas, luego de que The New York Times solicitara la desclasificación de registros relacionados con el caso. La supuesta carta contiene frases como: “Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!” y “Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós”.

Según el expediente judicial, Tartaglione aseguró haber encontrado la nota escondida dentro de una novela gráfica después de que Epstein fuera hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello en un aparente intento de suicidio ocurrido en julio del 2019.

Aunque Epstein sobrevivió a ese incidente, dos semanas después fue encontrado sin vida en su celda del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. Las autoridades concluyeron que murió por suicidio, aunque el caso continúa rodeado de teorías y cuestionamientos públicos.

Epstein fue encontrado muerto en su celda, el 10 de agosto de 2019, mientras cumplía su condena por tráfico sexual y conspiración. (Foto: Prensa Libre, EFE).

Caso Epstein vuelve a sacudir a Washington

La publicación del documento coincide con nuevas investigaciones del Congreso estadounidense sobre figuras vinculadas con Epstein y su red de contactos.

Este miércoles, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, compareció ante legisladores en una audiencia relacionada con sus nexos con el financiero. Durante mayo también deberán declarar otras personalidades, entre ellas la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates.

El caso Epstein ha mantenido presión constante sobre sectores políticos y empresariales debido a las relaciones que el magnate sostuvo durante años con figuras influyentes de Estados Unidos y otros países.

Persisten dudas sobre la muerte de Epstein

La supuesta carta no apareció entre los millones de documentos divulgados entre diciembre y enero por el Departamento de Justicia y el FBI sobre el caso Epstein.

La revelación reaviva las dudas alrededor de la muerte del financiero, ocurrida el 10 de agosto del 2019. Aunque investigaciones oficiales concluyeron que se trató de un suicidio, sectores políticos y parte de la opinión pública han cuestionado inconsistencias en la vigilancia de la prisión y fragmentos faltantes de grabaciones de seguridad.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, habla con los medios mientras el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, comparece ante el Comité de Supervisión de la Cámara por su relación con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de mayo del 2026. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El FBI y el Departamento de Justicia afirmaron en julio del 2025 que no encontraron pruebas de una presunta “lista de clientes” utilizada por Epstein para chantajear a figuras poderosas. Sin embargo, las especulaciones continúan debido a la magnitud de sus vínculos políticos, empresariales y sociales.

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