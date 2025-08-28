“No hay forma de que le entren a Venezuela”: Dice Maduro por operaciones de EE. UU. en el Caribe

El presidente Nicolás Maduro dijo este jueves que “no hay forma” de que una fuerza extranjera invada Venezuela , en medio de las operaciones militares anunciadas por Estados Unidos en el Caribe, que el gobernante izquierdista califica de “amenaza” a su país.

Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4 mil efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

La operación coincide con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.

“Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial“, dijo Maduro en un acto con militares.

“Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio”, siguió. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela“.

El dictador Maduro tras despliegue de buques de EEUU en el Caribe sur: "Ni sanciones ni bloqueos ni guerra psicológica, no han podido ni podrán… No hay forma, no hay forma, de que le entren a Venezuela. Estamos despertando conciencia antiimperialista": pic.twitter.com/LiRoMmUk2W — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 28, 2025

Maduro llamó a realizar jornadas de inscripción en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

