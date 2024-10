“No soy un nazi”, se defiende Donald Trump a pocos días de las elecciones en EE. UU.

Los ataques personales se han convertido en la norma en la recta final de los comicios más reñidos de la historia contemporánea de Estados Unidos.

La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris insiste en que su rival, el expresidente Trump, es un peligro.

Estas elecciones no son las de 2016 o 2020 porque “hay mucho en juego”, sostiene.

Trump “es aún más inestable y más desquiciado, y ahora quiere un poder sin control”, declaró este lunes en un acto en Michigan (norte), uno de los siete estados que pueden decidir el resultado electoral junto con Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada.

