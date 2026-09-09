“No tenemos intención de matar pescadores” Rubio habla de los ataques de EE. UU. en el Pacífico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles durante su visita a Ecuador que la Administración de Donald Trump no tiene la "intención de matar pescadores", con relación a los ataques a embarcaciones ecuatorianas de pesca en aguas del Pacífico durante las últimas semanas.

Las seis embarcaciones ecuatorianas hundidas eran para EE.UU. sospechosas de estar vinculadas al grupo criminal Los Choneros, uno de los más activos del país andino y considerado como una banda "terrorista" por ambas naciones.

Por ello, Rubio explicó que "el riesgo más grande que existe es que estos grupos sigan operando".

"Hay ciudades de aquí (de Ecuador) que son seguras, pero otras tienen las cifras de asesinatos más altas de la región. Es un peligro para el pueblo. A esta gente hay que enfrentarse y me alegro de que haya un presidente aquí dispuesto a hacer algo", apuntó.

Además, también indicó que buscan combatir la "pesca ilegal".

Desde el 28 de agosto, al menos seis embarcaciones ecuatorianas fueron hundidas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

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Marco Rubio aseguró que no existe intención de matar a pescadores ecuatorianos tras los ataques a embarcaciones en el Pacífico. El secretario de Estado de EE. UU. señaló a los grupos criminales que operan en Ecuador como la principal amenaza. pic.twitter.com/NUtSkJZGhV — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) September 9, 2026

Según el Comando Sur de EE.UU., los barcos funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible a las lanchas que llevan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas a Norteamérica.

No obstante, una investigación del Washington Post aseguró que los ataques contra pescadores cerca de Galápagos en el mes de enero se correspondían con un programa encubierto de la CIA.

"Lo que puedo decir, y no estoy hablando de ese incidente en particular, es que no hemos ocultado que vamos a perseguir embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Llevamos haciéndolo más de un año", declaró Rubio.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dice que su país no tiene intención de matar a pescadores en bombardeos en el Pacífico. https://t.co/anDcEwC35b — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2026

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