Ola de calor en EE. UU.: Cómo avanza el fenómeno por el país y cuánto podría durar, según el NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) ha emitido este 20 de agosto su más reciente boletín informativo, en el que brinda más detalles sobre la ola de calor que azota principalmente el sur de Estados Unidos.

La entidad afirmó que las altas temperaturas registradas en el sur de Estados Unidos continuarán y que la ola de calor incluso podría impactar el suroeste del país.

El NWS prevé que las altas temperaturas y el calor permanezcan hasta mediados e incluso finales de agosto.

"Se esperan temperaturas máximas récord y mínimas récord, especialmente en el sureste, epicentro de la ola de calor anómala durante el día de hoy", afirma el NWS.

Algunas zonas que podrían registrar temperaturas récord están en el suroeste desértico y las Grandes Llanuras del Sur.

Debido al calor, el NWS informó que en lugares como Florida y la costa sureste de Estados Unidos se ha emitido alerta por calor extremo.

"Las temperaturas mínimas nocturnas serán tan altas (alrededor de los 27 °C en algunos casos) que, combinadas con puntos de rocío opresivos, no habrá prácticamente ningún alivio de las abrasadoras temperaturas máximas diurnas", reitera el NWS.

Por ello, el NWS recomienda a la población tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar consecuencias por la ola de calor, en especial al hacer actividades al aire libre.

"Se recomienda limitar las actividades al aire libre, mantenerse hidratados, asegurarse de tener acceso a aire acondicionado o centros de refrigeración y estar pendientes de los amigos, vecinos y familiares vulnerables", señaló la entidad.

Over the next seven days, though the southeast will see a bit of relief from the heat later on, Texas and Oklahoma will remain dangerously hot through the duration. Red/Purple on these maps are where heat will be dangerous to ANYONE without cooling/hydration. Take proper… pic.twitter.com/2spBM3bQAW — National Weather Service (@NWS) August 18, 2026

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