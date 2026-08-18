Ola de calor en EE. UU.: qué estado alcanzó el récord de mayor temperatura en toda su historia

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) informó desde el pasado 17 de agosto sobre una ola de calor en Estados Unidos, que afectará principalmente el sur del país y a millones de personas.

Este 18 de agosto, el NWS señaló que Miami alcanzó este martes el récord de la temperatura más alta de su historia, al llegar a 100 grados Fahrenheit (37.8 grados centígrados).

La entidad señala que Miami solo había llegado a esa temperatura una vez, el 21 de julio de 1942.

"Miami alcanzó los 100 °F (37,8 °C) esta tarde por segunda vez desde 1895. ¡Esto empata el récord histórico de temperatura máxima alcanzado por última vez en 1942!", expresó el NWS en redes sociales.

La ola de calor también afecta Florida y lugares cercanos a la frontera con México, donde se registran temperaturas de hasta 115 grados Fahrenheit (46 grados centígrados).

"Las temperaturas máximas y mínimas cálidas récord serán comunes, con el sureste del país como centro del calor anómalo durante el día de hoy", advierte el servicio.

Did you hear the news? Miami reached 100°F this afternoon for only the second time since 1895. This ties the all-time high temperature record last reached in 1942!🥵 pic.twitter.com/UxfTOQMZmR — NWS Miami (@NWSMiami) August 18, 2026

Este año, Estados Unidos ha tenido periodos de altas temperaturas que podrían ser mortales para las personas. Uno de los momentos más delicados fue el 4 de julio, Día de la Independencia, cuando también se reportaron fallecidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) declaró que julio pasado fue el más caluroso en la historia de Estados Unidos.

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición y propagación de incendios, pues casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va del año en Estados Unidos, la cifra más alta de la última década.

Over the next seven days, though the southeast will see a bit of relief from the heat later on, Texas and Oklahoma will remain dangerously hot through the duration. Red/Purple on these maps are where heat will be dangerous to ANYONE without cooling/hydration. Take proper… pic.twitter.com/2spBM3bQAW — National Weather Service (@NWS) August 18, 2026

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