Internacional
Peligro por ola de calor en EE. UU.: qué zonas estarán en riesgo por las altas temperaturas
Los meteorólogos advirtieron que varias áreas de EE. UU. se verán afectadas por una ola de calor que traerá temperaturas de hasta 46 grados Celsius.
FOTO ILUSTRATIVA. Un hombre bebe agua en una fuente pública en un caluroso día de verano en el centro de Skopje, Macedonia del Norte, el 17 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 27 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó sobre una ola de calor calificada como "peligrosa", que persistirá en diferentes zonas del país durante esta y la próxima semana.
En su más reciente boletín informativo, el NWS afirmó que la ola de calor afectará desde las Grandes Llanuras hasta partes del valle del Misisipi y el sureste de Estados Unidos.
Se espera que las temperaturas máximas alcancen entre 35 y 38 grados Celsius, y en las zonas del suroeste desértico estos registros podrían llegar a entre 46 y 49 grados.
Durante la noche, la temperatura alcanzaría los 21 grados, cifra que rompería récords en Estados Unidos por ser tan elevada.
"Los meteorólogos indicaron que gran parte de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, el valle del Misisipi y el sureste experimentarán niveles de riesgo de calor de importantes a extremos el lunes", afirma el NWS.
Las autoridades señalan que, entre las altas temperaturas y la humedad, podrían registrarse temperaturas de entre 40 y 46 grados Celsius.
Este lunes se espera que las zonas de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, el valle del Misisipi y el sureste de Estados Unidos experimenten niveles de calor tan altos que serán calificados como "extremos y peligrosos".
A partir del 28 de julio, el NWS afirma que los niveles de riesgo de calor serán peligrosos solo en las Montañas Rocosas del Sur.
"Las zonas al norte experimentarán cierto alivio del calor, ya que una onda corta incrustada traerá probabilidades de tormentas eléctricas a través de las Grandes Llanuras centrales y un frente frío se desplazará hacia el Medio Oeste", afirma el NWS.
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