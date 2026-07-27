Peligro por ola de calor en EE. UU.: qué zonas estarán en riesgo por las altas temperaturas

Este 27 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó sobre una ola de calor calificada como "peligrosa", que persistirá en diferentes zonas del país durante esta y la próxima semana.

En su más reciente boletín informativo, el NWS afirmó que la ola de calor afectará desde las Grandes Llanuras hasta partes del valle del Misisipi y el sureste de Estados Unidos.

Se espera que las temperaturas máximas alcancen entre 35 y 38 grados Celsius, y en las zonas del suroeste desértico estos registros podrían llegar a entre 46 y 49 grados.

Durante la noche, la temperatura alcanzaría los 21 grados, cifra que rompería récords en Estados Unidos por ser tan elevada.

"Los meteorólogos indicaron que gran parte de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, el valle del Misisipi y el sureste experimentarán niveles de riesgo de calor de importantes a extremos el lunes", afirma el NWS.

Las autoridades señalan que, entre las altas temperaturas y la humedad, podrían registrarse temperaturas de entre 40 y 46 grados Celsius.

Dangerous Heat Today! Highs approach 100°F with heat index values of 110°F - 118°F (locally higher values possible). Lows tonight will be around 80°F. It is imperative to practice heat safety . Be sure to check on family, friends, and neighbors that may not have access to A/C. pic.twitter.com/YRflZjfbO6 — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) July 26, 2026

Este lunes se espera que las zonas de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, el valle del Misisipi y el sureste de Estados Unidos experimenten niveles de calor tan altos que serán calificados como "extremos y peligrosos".

A partir del 28 de julio, el NWS afirma que los niveles de riesgo de calor serán peligrosos solo en las Montañas Rocosas del Sur.

"Las zonas al norte experimentarán cierto alivio del calor, ya que una onda corta incrustada traerá probabilidades de tormentas eléctricas a través de las Grandes Llanuras centrales y un frente frío se desplazará hacia el Medio Oeste", afirma el NWS.

We have one more day of dangerous heat/humidity until we get gradual relief throughout the week. Our storm threat today is conditional but @NWSSPC upped the risk in northeast #mnwx thru most of #wiwx to Enhanced (Level 3 of 5), with most of MN as Slight (Level 2 of 5). pic.twitter.com/utkmHCM7uj — NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) July 26, 2026

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