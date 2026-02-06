Por qué algunas zonas de EE. UU. presentan frío extremo y otras altas temperaturas

Aunque Estados Unidos recientemente estuvo bajo los efectos de una gran tormenta invernal, se espera en los próximos días, luego del paso de una masa de aire ártico, un cambio drástico en las temperaturas de diferentes estados.

Ahora, medios como CNN aseguran que puede generarse una especie de división respecto de qué zonas de EE. UU. tendrán récords de bajas temperaturas y cuáles presentarán registros altos de calor.

CNN explica en un artículo reciente que algunas partes del oeste de EE. UU. experimentarán temperaturas altas de entre 20 y 30 grados Fahrenheit. Por otro lado, el este registrará sus temperaturas más frías en lo que va de esta temporada de frío.

El medio cita el caso de Great Falls, en Montana, que ha tenido cinco días consecutivos con temperaturas por encima de los 60 grados Fahrenheit.

Otro caso es el de Los Ángeles, ya que el pasado 4 de febrero se alcanzó un récord de calor con 88 grados.

También destacan otras zonas con altas temperaturas, como Juneau, en Alaska, y el centro de Florida.

Según CNN, esta marcada división en las temperaturas se debe a lo que denominan “contornos de la corriente en chorro”.

Esa corriente, explica el medio, ha provocado que las tormentas y el aire más frío se desplacen hacia el norte.

El caso contrario es Washington, que ha registrado su sexto periodo más largo con temperaturas bajo cero.

Otros lugares con bajas temperaturas han sido varios puntos de Carolina y Atlanta, así como Salt Lake City, según CNN.

Las autoridades meteorológicas afirman que esta dualidad térmica podría cambiar pronto, ya que la dorsal occidental colapsará y permitirá que el aire templado comience a desplazarse hacia el este.

Sin embargo, este fenómeno no será inmediato, ya que aún se prevé un frente frío que afectará al noreste y al Atlántico medio este fin de semana.

