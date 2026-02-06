Vientos fuertes, lluvias y frío: cómo estará el clima en EE. UU. durante el fin de semana

Vientos fuertes, lluvias y frío: cómo estará el clima en EE. UU. durante el fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología detalló las condiciones climáticas que se esperan en EE. UU. este fin de semana.

US-WEATHER-COLD

Corredores en un parque junto al helado East River en Nueva York, el 4 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las bajas temperaturas permanecerán en Estados Unidos este fin de semana, ya que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) informó sobre la aparición de un sistema de baja presión que afectará las condiciones climáticas del país.

En su más reciente boletín informativo, el NWS señaló que las áreas que presentarán nieve, vientos fuertes y temperaturas “peligrosamente” bajas serán la zona de los Grandes Lagos y desde el este hasta el noroeste de EE. UU.

“Un sistema de baja presión (clipper, en inglés) de rápido movimiento que barrerá los Grandes Lagos hacia el noroeste traerá chubascos de nieve ligeros a moderados este 6 de febrero”, indicó el NWS.

Este sistema también generará vientos muy fuertes, con ráfagas de hasta 60 mph en la zona del Atlántico medio.

Asimismo, el organismo detalló que el sábado 7 de febrero se registrarán lluvias moderadas en el noroeste del Pacífico.

Además, la llegada de aire frío, sumada a los fuertes vientos, provocará una sensación térmica calificada por el NWS como “peligrosa”, con temperaturas mínimas de hasta –30 °C.

Esta sensación térmica podría ser más marcada, según el NWS, en algunas zonas del interior del noroeste y de Nueva Inglaterra.

El NWS también informó que en gran parte del este de EE. UU. se mantendrán las condiciones frías luego del paso de una serie de frentes fríos.

“Se esperan las mayores anomalías en partes del norte y el centro de las llanuras, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 50 °F, los 60 °F e incluso los 70 °F, entre 30 y 40 grados por encima de los promedios de principios de febrero”, detalla el NWS.

