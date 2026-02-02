Por qué Florida tuvo temperaturas similares a Alaska y qué récords rompió por la tormenta invernal en EE. UU.

La gran tormenta invernal que golpeó EE. UU. recientemente tuvo mayor impacto en el estado de Florida, donde se registraron récords de bajas temperaturas y hechos peculiares, como la caída de iguanas congeladas.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), en Miami se registró el comienzo de febrero más helado de su historia.

Además, el NWS renovó sus alertas de congelamiento, ya que el 1 de febrero pasado se reportaron 1.6 grados centígrados en Miami.

Esta temperatura rompió el récord que se mantenía desde 1909, mientras que en otros lugares, como West Palm Beach, se reportaron casi -1.1 grados.

Otras ciudades de Florida donde se registró un descenso considerable en las temperaturas fueron Orlando (-4.4 grados) y Daytona Beach (-5 grados). También se reportó la caída de nieve en las costas del golfo.

"¿Quién vio ráfagas de nieve anoche? ¡Áreas costeras en el centro occidental y el suroeste de Florida, desde el condado de Levy hasta el condado de León, reportaron ráfagas de nieve!", informó el NWS.

The entire state is engulfed in wind chills below freezing, with the northern tier of the state seeing wind chills in the teens. Here’s the latest. https://t.co/cVsSdTXUzv pic.twitter.com/SOtmrxhSA9 — The Weather Channel (@weatherchannel) February 1, 2026

Las ciudades de Florida vivieron sus temperaturas más bajas en décadas, luego de haber sido la excepción a la tormenta invernal que la semana pasada dejó más de 100 muertes en el resto del país, según conteos de la prensa nacional, además de cortes eléctricos y cancelaciones de vuelos y clases.

Aunque el "intenso ciclón" responsable de la nieve ya abandonó el país, el aire ártico permanecerá este lunes en gran parte del este de Estados Unidos, el sur y, especialmente, en Florida, según previsiones del NWS.

Lea también: Frente frío congela al país con mínimas de –3 grados y vientos que podrían derribar árboles e incrementar el oleaje