Las otras tormentas invernales que afectarán a EE. UU. en los próximos días

Luego de haber sido golpeado por una tormenta invernal y una ola de frío polar, EE. UU. podría verse más afectado esta semana por varias tormentas que traerán lluvias, precipitaciones invernales, nieve y tormentas eléctricas.

De acuerdo con el reciente boletín informativo del Servicio de Meteorología Nacional de EE. UU. (NWS, en inglés), esta semana se prevén fenómenos como un sistema de baja presión y un sistema frontal.

En el caso del sistema de baja presión, este provocará lluvias y tormentas eléctricas en el sureste de EE. UU., así como precipitaciones invernales en la costa atlántica central.

En las llanuras del norte también se prevé nieve ligera a mediados de esta semana, mientras que en la zona de los Grandes Lagos se esperan nevadas más intensas el próximo 5 de febrero.

El NWS afirma que, en la mitad occidental de EE. UU., las temperaturas permanecerán por encima de la media, en especial en la región de las llanuras del norte.

📹 This Week in Weather



While the upcoming cold is the main weather story this weekend across the Northeast, not everyone is stuck in the winter blues. Much warmer weather can be expected across the central and western U.S. pic.twitter.com/UM43L3F7ac — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 3, 2026

"Se espera que un sistema de baja presión originado en las llanuras del sur continúe su avance hacia el este, llegando al sureste esta noche. El flujo de nivel bajo del suroeste contribuirá al movimiento de la humedad desde el golfo hacia el sureste, lo que provocará lluvias y tormentas eléctricas hoy y el miércoles", señala el NWS.

Las bajas temperaturas continuarán en EE. UU., ya que el NWS indica que la llegada de una masa de aire ártico traerá frío al Atlántico medio, y se esperan nevadas y precipitaciones invernales la noche de este martes y el 4 de febrero.

Well, we finally saw some 'improvement' in the temperature department for those tired of the very cold weather in some locations as of yesterday as the temperature finally got above freezing in many areas for the first time in over a week! How does this recent stretch rank? pic.twitter.com/1jkyirP4Rf — NWS Eastern Region (@NWSEastern) February 3, 2026

El NWS también informa que en el este se registrarán precipitaciones debido al "efecto lago", que continuarán el próximo miércoles en varias zonas del noreste, sobre todo en el estado de Nueva York.

También se prevén nevadas en Wisconsin y Michigan, mientras este frente frío se desplaza a lo largo de la semana hacia el sureste.

Finalmente, en el oeste de EE. UU. se anticipan condiciones tranquilas y temperaturas superiores a la media.

