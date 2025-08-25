Ola de incendios en la costa oeste de EE.UU. amenazan a casi 4 mil hogares

Una ola de incendios desatada en la costa oeste de Estados Unidos amenaza con destruir miles de hogares de una región vinícola entre el norte de California y la vecina Oregón mientras los equipos de rescate luchan a contrarreloj por apagar las llamas en plena ola de calor.

El incendio Pickett, el más preocupante hasta el momento al estar contenido en un 13 % y haber carbonizado 6 mil 800 acres (2mil 700 hectáreas), ha puesto en alerta a miles de hogares en el condado de Napa, que se encuentran bajo órdenes de evacuación, según el último boletín del Departamento de Bomberos de California (CalFire, en inglés).

El fuego afecta a la región vinícola de Napa, ubicada en el norte de California, y aunque la actividad del incendio logró moderarse el fin de semana, las llamas “continúan siendo alimentadas por maleza, pasto y árboles muertos, lo que contribuye a aumentar su intensidad”, agregó Cal Fire.

El Gobierno de California ha desplegado personal de emergencia a doce condados, entre ellos la zona metropolitana de Los Ángeles, además de los condados de Kern, San Diego, Santa Bárbara, Ventura, Sierra Nevada, Plumas, Placer, Calaveras y Trinity entre otros, para contribuir en las tareas de extinción de incendios.

En la vecina Oregon, el incendio Flat ha puesto en riesgo a más de 4 mil hogares mientras las llamas se propagan sin control.

“Se estima que el incendio Flat abarca 21.971 acres (8 mil 500 hectáreas) con un 0 % de contención. El incendio arde aproximadamente a dos millas (unos tres kilómetros) al noreste de la ciudad de Sisters”, en el centro de Oregón, indicó por su parte el Departamento de Bomberos del estado.

Estos incendios vuelven a comprometer la costa oeste de EE.UU., ante el temor de que se repitan los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles a principios de este año.

La ola de incendios, que comenzó el pasado 7 de enero y tardó más de tres semanas en apagarse por completo, dejó al menos 31 muertos, 150 mil evacuados, más de 16 mil estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.

