Operativo de ICE causa indignación: “Lo atraparon a punta de pistola como si fuera algún criminal”

Durante la mañana del pasado martes 22 de abril, el inmigrante indocumentado Martín Majín León, quien ha sido el propietario de una barbería en la ciudad de Pomona, California, por casi 20 años, fue capturado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras llegaba a su peluquería para abrirla.

Imágenes de vigilancia muestran a Martin llegando a su tienda por la mañana, sale de su vehículo para abrir la puerta del local y tan solo unos segundos después, dos camionetas de ICE lo rodean mientras varios agentes de migración se acercan rápidamente hacia él con armas de alto calibre en las manos.

Miembros de la familia Majín León le dijeron a los medios de comunicación estadounidenses que Martín había sido detenido por los agentes federales de inmigración después de que un grupo de trabajadores indocumentados fuera capturado durante una redada migratoria que se realizó cerca de su tienda, en la avenida Holt de Pomona.

“Lo atraparon a punta de pistola y él se rindió rápidamente. Creo que fue muy innecesario que los agentes utilizaran armas durante la detención, mi padre no es ningún tipo de criminal”, le dijo el hijo de Martín, Miguel Majín, al Canal 5 de Los Ángeles, más conocido por su indicativo KTLA, una estación de televisión abierta estadounidense.

Tras más de 30 horas detenido, la familia Majín León reveló, a través de una conferencia de prensa, que Martín había sido liberado por el Servicio de Control de Inmigración y Audanas. El hijo mayor del capturado, Miguel, decidió reunir a la prensa de Estados Unidos para poder compartir más detalles sobre la detención de su padre en Pomona.

Para comenzar, Miguel leyó una carta que su padre escribió en español y que fue traducida en inglés: "Soy esposo, padre y propietario de una pequeña empresa que ha vivido y trabajado en California durante más de 39 años. Construí una vida aquí, crié a mi familia aquí, pagué impuestos y contribuí a mi comunidad todos los días", indicó.

"En la mañana del pasado 22 de abril, varios agentes federales me detuvieron sin previo aviso durante más de 30 horas. Mi familia no sabía dónde estaba ni qué me había sucedido. No me dieron la oportunidad de comunicarme con ellos y no me dieron ninguna explicación inmediata al momento de la captura", agregó Martín en su carta.

Miguel posteriormente aseguró que la "terrible experiencia" había dejado a su padre "muy asustado y en estado de shock", debido a que él había sido transportado a un centro de detención migratoria ubicado en la ciudad de Indio, California, antes de que su familia pudiera liberarlo a través de una de un tribunal en el condado de Riverside.

"El cargo en mi contra se relaciona con un problema de inmigración de hace más de 20 años. Quiero ser claro, estoy cooperando plenamente con el proceso legal y confío en que el tribunal considerará los hechos de la vida que he construido aquí en los Estados Unidos”, dijo Martín, quien reveló que había sido deportado a principios del 2004.

"Mi padre no tiene nada que ocultar y sé que está cooperando con las autoridades en su caso", agregó su hijo Miguel, quien también indicó que la familia Majín León "todavía tiene muchas preguntas sin respuesta", por lo que buscarán asesoramiento legal sobre lo que deben preparar para seguir adelante en la cita del 29 de mayo.

Hilton Beckham, comisionado de Aduanas, emitió un comunicado sobre el incidente que decía: "Los agentes llevaron a cabo una operación dirigida a un extranjero con una orden de arresto activa. Durante la operación, 9 extranjeros ilegales adicionales fueron encontrados y varios de los detenidos tenían cargos, incluyendo abuso infantil".

