ICE detiene a un guatemalteco tras quebrarle la ventana del auto mientras esperaba a su abogada

Durante la mañana del pasado martes 15 de abril, alrededor de las 11.57 horas, un inmigrante guatemalteco fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de New Bedford, Massachusetts, luego de que agentes migratorios quebraron el vidrio a su automóvil.

Tras la captura, la familia del connacional clama por su libertad, al considerar que fue “violentamente arrestado” por los funcionarios del ICE y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en el Estado de la Bahía, mientras él se encontraba esperando a su abogada para poder afrontar la situación con los oficiales.

De acuerdo con la grabación difundida en las redes sociales, los oficiales de ICE golpearon seis veces con un martillo el automóvil de Juan Francisco Méndez, quien actualmente tiene un caso de asilo pendiente en EE. UU. y estaba viajando con su esposa en el condado de Bristol cuando terminó detenido por las autoridades migratorias.

Según lo expuesto por la esposa del detenido, “los agentes no lo estaban buscando”, pero aun así decidieron quebrar uno de los cristales del vehículo, para posteriormente sacarlo por la fuerza y trasladarlo a un centro de detención: "Nosotros íbamos al dentista cuando nos detuvieron y ahí les pedimos que esperaran un momento", agregó.

Conmoción por video de guatemalteco detenido por ICE

"Cuando nos detuvieron, nos amparamos en nuestro derecho a permanecer en silencio, y mi esposo les pidió a los agentes que por favor esperaran la llegada de la abogada de inmigración, pero ellos no accedieron", relató la esposa de Juan Francisco Méndez, quien fue la encargada de grabar el momento de la captura de su marido.

En el video que se viralizó en las plataformas digitales se puede observar a los oficiales del ICE golpeando el vehículo con un martillo, para luego sacar al migrante guatemalteco del automóvil y esposarlo frente a su cónyuge: "No sé por qué actuaron así. Él no era la persona que buscaban y no tenía orden judicial", expresó la mujer.

Lea más: Gerber Mazariegos, el trabajador guatemalteco con Visa U en trámite que fue detenido por ICE

La familia del connacional indicó que Méndez actualmente cuenta con un caso de asilo pendiente en el país, y según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), eso significa que la solicitud ya ha sido presentada, pero aún no ha sido aprobada ni denegada por las autoridades migratorias.

Mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo, Juan Francisco presuntamente había solicitado la autorización de empleo mediante la presentación de un formulario ante el USCIS, con el objetivo de prepararse para cualquier audiencia relacionada con su caso, ya que su abogada le recomendó participar en capacitaciones.

"Empezamos a decirles a los agentes del ICE que teníamos derecho a no hablar, pero sí accedimos a mostrarles nuestros papeles. Mi esposo les enseñó una tarjeta que demuestra que tiene un caso de asilo pendiente en Estados Unidos, pero ellos no querían escucharnos", relató la esposa de Juan Francisco Méndez durante una entrevista.

"Yo le pregunté a los oficiales si tenían una orden de detención, pero no me respondieron. Les hice la misma pregunta cuatro veces, pero nunca obtuve una respuesta ni una prueba que corroborara la captura de mi esposo", añadió la mujer, quien también indicó que su marido llegó a Estados Unidos en enero de 2023, procedente de Guatemala.