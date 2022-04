Orsolya Gaal: Esto se sabe del caso de la mujer apuñalada 58 veces por su pareja en su domicilio de Nueva York

El crimen fue realizado el 16 de abril, y fue causado por una discusión doméstica, dado a que Bonola y Gaal habían entablado una relación extramarital, es decir, una relación amorosa mientras Gaal continuaba con su esposo.

Sin embargo, en marzo de 2022 Gaal había terminado su relación con Bonola. Días posteriores, Bonola entró al domicilio de ella (las autoridades aún deben aclarar si entró con consentimiento de ello o no) para conversar acerca de su relación.

La plática se intensificó y Bonola sacó un cuchillo, acto seguido apuñaló a la mujer de 51 años. Después de cometido el crimen, Bonola ocultó el cuerpo de Gaal en una bolsa de Hockey y condujo hasta Forest Park, donde dejó el cuerpo y escapó.

El Departamento de Policía de Nueva York subió a sus redes sociales el cuchillo que Bonola utilizó para apuñalar a su pareja, como parte de las pruebas presentadas.

Below is the knife recovered at the scene, believed to be the weapon used during the crime. pic.twitter.com/I1fgJWLGcV

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 21, 2022