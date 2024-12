Padre y madrastra purgarán cadena perpetua por matar a su hija de 10 años a quien golpeaban con un bate

Durante la mañana de este 17 de diciembre, el tribunal penal de Londres sentenció a Urfan Sharif y a Beinash Batool a 40 años en prisión por haber asesinado a Sara Sharif el pasado 8 de agosto, quien fue encontrada por las autoridades inglesas con numerosas lesiones tras "años de brutal maltrato", entre ellas diversas quemaduras y fracturas.

Sara era una niña británica de 10 años que vivía en la capital de Inglaterra junto con su padre, Urfan de 43 años, y su madrastra, Beinash de 33 años. El caso inició dos días después de haber sido asesinada, cuando la policía londinense encontró el cadáver en el condado inglés de Surrey, "acostada en una litera y cubierta con una manta".

La fiscalía inglesa informó que tras haberle realizado una autopsia al cuerpo de la pequeña, se determinó que tenía heridas por todo el cuerpo, incluyendo quemaduras, moretones, fracturas y "marcas de mordeduras humanas"; por lo que, al momento de comenzar con la investigación, se percataron que el padre había huido a Pakistán.

No obstante, mientras los fiscales londinenses estaban intentando contactar a las autoridades pakistaníes para poder encontrar a los responsables del asesinato, el padre de la pequeña llamó a la policía en Inglaterra, para confesar que él había matado a Sara, argumentando que la había golpeado para corregirla pero "sin intención de matarla".

Tras haber encontrado el cuerpo de Sara Sharif en el condado de Surrey, la policía de Londres encontró una nota escrita por su padre, Urfan, quien confesaba que él la había matado "sin querer", debido a que "había perdido el control"; por lo que las autoridades de Pakistán localizaron al padre y a la madrastra para enviarlos al Reino Unido.

La policía pakistaní arrestó a Urfan Sharif y a Beinash Batool como principales sospechosos del asesinato, sin embargo, también detuvieron al tío de Sara, Faisal Malik, quien vivió por dos años en Inglaterra y posteriormente sería condenado a 16 años de prisión por haber permitido la muerte de su sobrina a manos de su hermano y cuñada.

Lea más: Al menos tres muertos y siete hospitalizados tras un tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin

El juicio comenzó en septiembre del 2024 y duró ocho semanas, donde el jurado londinense escuchó detalles desgarradores sobre la corta vida de Sara, en la cual se describieron "torturas, palizas, abusos y lesiones" que la niña de 10 años había sufrido en manos de su padre y su madrastra, a expensas de su tío quien nunca intervino.

De acuerdo con el fiscal inglés William Emlyn, el momento más perturbador del juicio fue cuando se mostró un video de Sara bailando en su escuela un día antes de haber sido asesinada: "Fue desgarrador verlo, la niña estaba bailando mientras le faltaba un pedazo de su dedo y mostraba rasguños en su cara", agregó el funcionario de Londres.

"Sara seguía haciendo todo lo posible por divertirse y comportarse como una niña normal, aunque se podía observar que estaba golpeada y cubierta de moretones. Dos días después de haber sido asesinada, su cuerpo fue encontrado con heridas abiertas y quemaduras en los glúteos y tobillos", declaró el fiscal londinense en el juicio.

La autopsia determinó que el cadáver de Sara Sharif tenía 71 lesiones, "incluidos hematomas, quemaduras con plancha y agua hirviendo", como también 25 fracturas en el cuello y en su columna vertebral por haber sido golpeada con un bate de metal. Ante esta situación, Urfan Sharif y Beinash pasarán los siguientes 40 años en una prisión.

Sara Sharif’s father and stepmother found guilty of murder.



A warning - this report contains distressing themes. pic.twitter.com/jHoya23vHi