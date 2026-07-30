¿Países mal ubicados? Cómo era el mapa de África que EE. UU. usó y por el que tuvo que disculparse

El Gobierno de Estados Unidos se disculpó este jueves por haber utilizado un mapa de África en el que aparecían varios países mal ubicados durante una conferencia internacional celebrada en Brasil.

"Asumimos toda la responsabilidad por la confusión y la información errónea que esto provocó entre los asistentes, incluidos nuestros socios africanos", declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado.

Los hechos ocurrieron esta semana durante una de las presentaciones de la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida, que se celebra en Río de Janeiro entre el 26 y el 31 de julio.

Representantes de Estados Unidos proyectaron un mapa de África sobre oportunidades de inversión que señalaba erróneamente a Nigeria como un país sin salida al mar, situaba Mozambique en el Cuerno de África y colocaba a Costa de Marfil en el suroeste del continente.

La presentación generó un enorme revuelo entre los asistentes, que tomaron fotografías de la diapositiva y las difundieron en redes sociales.

"Este fue un desafortunado error causado por un miembro del equipo que modificó apresuradamente la presentación justo antes de la Conferencia sobre el Sida 2026", apuntó el portavoz del Departamento de Estado.

A U.S. government map of Africa mislabeled every country during a State Department presentation at a global conference in Brazil this week, causing a stir among attendees who took screenshots and posted them online. https://t.co/2E4jrezneR — Reuters Africa (@ReutersAfrica) July 30, 2026

La misma fuente declaró que la Administración de Donald Trump está "complacida" por la asistencia a la conferencia de delegaciones de alto nivel de varios países africanos, cuya participación fue "sustancial y constructiva".

El Departamento, dirigido por el secretario de Estado, Marco Rubio, reivindicó que Estados Unidos está combatiendo el VIH y que ha destinado más de US$24 mil millones en nuevos fondos para programas de salud.

Los recortes de ayuda exterior impulsados el año pasado por la Administración de Trump generaron preocupación entre organizaciones humanitarias de todo el mundo, especialmente por su posible impacto en los programas de prevención y lucha contra el VIH en África.

U.S. government map of Africa mislabels every country at global conference — Guardian pic.twitter.com/Qf89AjCkA8 — NewsWire (@NewsWire_US) July 30, 2026

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