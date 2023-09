Pánico en colegio de Florida: Acusan de intento de asesinato a menor que apuñaló a dos alumnos de secundaria

Una de las víctimas ya fue dada de alta médica por herida de arma blanca y la otra permanece hospitalizada en condición estable, señaló en la aplicación X el departamento de Policía de Clearwater.

Sobre el muchacho pesan dos cargos de “intento de asesinato en primer grado”, precisaron las fuerzas del orden, que siguen investigando el suceso.

Lea más: Las “máquinas de refresco” que dispensan antídotos contra las sobredosis en EE.UU.

Update in Countryside High School stabbing: 14-year-old suspect charged with two counts of attempted first-degree murder. One victim has been released from the hospital after being treated for stab wounds. The other remains hospitalized in stable condition. pic.twitter.com/EF5hs9WeDw

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) September 1, 2023