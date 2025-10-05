Papa pide pacificar Oriente Medio, critica el antisemitismo y aboga por migrantes

Papa pide pacificar Oriente Medio, critica el antisemitismo y aboga por migrantes

León XIV celebra los avances que hay por la liberacióin de los rehenes y por llegar a un alto al fuego en Gaza.

El Papa León XIV

El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para presidir la Audiencia Jubilar de los Migrantes y el Mundo Misionero en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. (Foto Prensa Libre: EFE)

El papa León XIV denunció este domingo el surgimiento del "odio antisemita" en el mundo y urgió a pacificar Oriente Medio, perseverando en los "pasos significativos" en las negociaciones de paz en Gaza de estos días.

"Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester", dijo el Pontífice estadounidense antes del rezo del Ángelus, ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Acto seguido, el Papa confesó su pesar también por "el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino en Gaza". Se felicitó de la apertura de una negociación indirecta entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar el enclave.

"En estas últimas horas, en la dramática situación de Oriente Medio, se están cumpliendo algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero que puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperados", solicitó.

Por eso, el Pontífice emplazó a todos los responsables en esta cuestión "comprometerse en esa vía, el alto el fuego y liberar los rehenes".

Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera".

Contra la discriminación

León XIV también afirmó este domingo que los inmigrantes "no pueden y no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada a un lugar o puerto seguro, durante la misa del Jubileo de los misioneros y migrantes.

"Hermanos y hermanas, esas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden y no deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación", sostuvo el pontífice durante su homilía.

León XIV presidió este domingo una misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Jubileo dedicado al mundo misionero y de los migrantes, con miles de peregrinos, entre inmigrantes y refugiados, llegados de decenas de países de todo el mundo.

ARCHIVADO EN:

Gaza Iglesia Católica Migrantes Oriente Medio Papa León XIV 
