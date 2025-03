Pareja latinoamericana es capturada durante su cita con migración luego de 35 años en EE. UU.

Gladys y Nelson González llegaron a los Estados Unidos hace 35 años y desde hace más de tres décadas viven en el sur de California bajo una orden de supervisión que mantenía suspendida su deportación a Colombia; desafortunadamente para la pareja latina, cuando se presentó a su cita con migración, ambos fueron arrestados.

Las dos hijas de los colombianos, ambas nacidas en el territorio estadounidense, denuncian que sus padres fueron víctimas de "abogados fraudulentos" y por esa misma razón ahora se encuentran en un centro de detención, esperando su deportación a Colombia, un país que no visitan desde que se despidieron de su tierra en abril de 1990.

"Me rompe el corazón porque mis papás son buenas personas y ellos de verdad que no merecen esto", expresó la hija mayor, Stephanie, quien siente desesperación y tristeza desde que sus padres fueron arrestados por las autoridades migratorias y no tuvieron la oportunidad de volver con ellas en la ciudad de Newport Beach, California.

"Ellos acudieron a una cita con inmigración porque el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) prometió que él solo iba a sacar a los criminales que han cometido delitos horribles, y ese no es el caso de mis papás", añadió Stephanie, quien mencionó que sus padres tenían una orden de salida voluntaria desde mayo del 2000.

Pareja latina sin historial criminal

Tras enterarse de la situación de Gladys y Nelson González, la cadena de televisión estadounidense que transmite en español, Telemundo, contactó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y realizó una petición para obtener más datos sobre el caso de la pareja colombiana; sin embargo, aún no responden.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) más de 34 mil migrantes han sido arrestados durante los primeros 50 días de la administración Trump, promediando un aproximado de 680 personas detenidas cada día desde el lunes 20 de enero.

De esos 34 mil migrantes arrestados durante los últimos meses, Telemundo asegura que 15 mil eran criminales convictos, 10 mil tenían casos criminales pendientes y nueve mil no tenían antecedentes penales o policiales; no obstante, todos presentaban "algún tipo de violación relacionada con inmigración", como es el caso de la pareja latina.

"Lo que están haciendo ahorita es injusto, mis papás no han cometido ningún delito", comentó Gabriela González, la hija menor de los detenidos, quien denunció la manera en la que se están llevando a cabo los arrestos y las detenciones: "El presidente Trump ha tratado, por medio de sus órdenes ejecutivas, evitar las leyes federales", agregó.

Por ahora, el gobierno federal de los Estados Unidos ha ordenado aumentar la capacidad de las camas en los centros de detención migratorios, tomando en consideración que han aumentado el número de quejas y reclamos en relación a las condiciones en las que se encuentran los migrantes capturados por los agentes de ICE.

"No hay centro o cárcel en los Estados Unidos que pueda tener las condiciones dignas para las familias de los inmigrantes que han sido capturadas", aseguró Fernando García, el director de la organización "Red Fronteriza de Derechos Humanos", la cual aboga por la reforma migratoria y lucha para crear nuevas condiciones para migrantes.