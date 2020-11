Pensilvania certifica la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos

Después de tres semanas de recuento de votos y algunas demandas legales fallidas por el actual presidente Donald Trump, Joe Biden fue certificado como ganador de las elecciones presidenciales en Pensilvania.

Fue el gobernador demócrata Tom Wolf el encargado de anunciar la noticia: “Certifico los resultados de las elecciones del 3 de noviembre”, explicó en un tuit.

“Como lo requiere la ley federal, yo firmé el certificado de Verificación para la lista de electores a favor de Joe Biden y Kamala Harris”, agregó.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.

As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020