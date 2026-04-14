“Perdí contacto con ella”: Por qué una doctora venezolana fue detenida en Texas a pesar de tener estatus legal en EE. UU.

Rubeliz Bolívar es una doctora que reside en Estados Unidos, pero es originaria de Venezuela. Es el caso más reciente de una detención por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos, a pesar de ser residente legal.

Según el medio CNN, Bolívar fue capturada el 11 de abril, cuando se encontraba en el aeropuerto de McAllen, Texas, junto con su hija de cinco años.

De acuerdo con su esposo, la doctora y su hija no pudieron abordar el avión, ya que fueron detenidas. Él relató que Bolívar fue aprehendida antes de pasar por los controles de seguridad.

El esposo, identificado como Milenko Faria, dijo en una entrevista exclusiva con CNN en California que una de las cosas que le preocupa es el trauma que esta situación generará a su hija.

"Me dijo ahorita que extraña a su mamá. Y eso no está bien, ese trauma que le hicieron pasar no es correcto", dijo el esposo, quien agregó que la menor, luego de la captura de su madre, fue devuelta a sus familiares.

🚨 FOR IMMEDIATE AWARENESS — BRING DR. BIBI AND MILENA HOME 🚨



Dr. Rubeliz “Bibi” Bolivar is not just a physician.



She is a mother.

She is a wife.

She is an Emergency Medicine resident serving one of the most underserved communities in the United States.

She is a public health… pic.twitter.com/pUGVcGnRsb — Project IMG ™ (@ProjectImg) April 11, 2026

Faria contó que los agentes migratorios habrían pedido a Bolívar que explicara su situación migratoria, y cuando ella mostró su permiso de trabajo, vigente hasta 2030, un agente le dijo que "esos documentos no valían porque ella era venezolana".

La doctora fue enviada al centro de detención El Valle, ubicado en Raymondville. "Perdí contacto con ella, se la llevaron detenida a CBP en McAllen y nuestra hija quedó allí por más de 16 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuando finalmente pudieron recogerla", contó Faria.

#12Abr #EEUU #Migración #DDHH

Médicos Unidos Venezuela confirmó la detención en EEUU de la doctora Rubeliz Bolívar y su hija de 5 años, pese a contar con estatus migratorio legal, y exigió su liberación ante creciente preocupación por casos similares. – @VPITV pic.twitter.com/lOalyNIdNa — Reporte Ya (@ReporteYa) April 12, 2026

Por otro lado, CNN solicitó la postura de la Patrulla Fronteriza (CBP) sobre la situación de la doctora. La institución indicó, mediante un comunicado, que ella "había permanecido en el país con su visa vencida desde 2017".

Además, las autoridades señalaron que la mujer había "decidido dejar a su hija al cuidado de un familiar de la zona".

El medio señaló que Bolívar llevaba más de una década en Estados Unidos y, según su esposo, era alguien a quien le encantaba su trabajo y que tenía vocación de médica.

Finalmente, CNN afirmó que este es el segundo arresto en una semana de un médico venezolano en el sur de Texas, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump.