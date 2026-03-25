¿Cuántos guatemaltecos hay? los migrantes latinos más detenidos en las fronteras de EE. UU.

En su segundo mandato, que inició en enero del 2025, el presidente Donald Trump ha endurecido de sobremanera su política migratoria para evitar la entrada de personas indocumentadas a EE. UU.

Incluso en su primer mandato, Trump ya empleaba diversos métodos para impulsar su política migratoria, que van desde deportaciones en diferentes áreas de EE. UU., detenciones y uso de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Medios como CNN señalan que esta nueva escalada en las políticas de Trump se ha visto reflejada en la llegada de migrantes a las fronteras norte y sur de EE. UU., lo que evidencia una gran reducción de personas en comparación con otros años.

Sin embargo, y a pesar de esta reducción, el medio afirma que miles de migrantes continúan llegando a las fronteras estadounidenses, y que varias detenciones se han registrado desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump.

CNN cita datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), que informan que 452 mil 865 han sido los encuentros de las autoridades con inmigrantes en la frontera sur y norte de EE. UU., entre enero del 2025 y febrero del 2026.

De ese total, las autoridades señalan que la nacionalidad que más prevalece es la mexicana, seguida de la canadiense.

CNN afirma que estos datos se relacionan con el hecho de que México y Canadá son fronteras con EE. UU. De hecho, de los más de 452 mil encuentros con migrantes por parte de las autoridades estadounidenses, el 44% fueron en la frontera sur, el 15% en la norte y el resto en otras áreas donde se encuentra la CBP.

Así está distribuida la nacionalidad de los migrantes detenidos en las fronteras estadounidenses, según datos de la CBP:

140 mil 115 personas originarias de México

36 mil 791 canadienses

29 mil 926 indios

29 mil 232 chinos

28 mil 774 filipinos

22 mil 24 guatemaltecos

16 mil 818 venezolanos

16 mil 325 hondureños

9 mil 305 colombianos

8 mil 251 cubanos

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