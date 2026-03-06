¿Perdió su peluche? Por qué el mono Punch volvió a ser viral en redes sociales

Punch, el pequeño mono de un zoológico en Japón que se volvió viral por tener un peluche de consuelo, volvió a ser tendencia en las redes sociales.

Esto se debe a que medios internacionales indicaron que el pequeño mono habría perdido su peluche en una laguna, luego de que se registrara una fuerte tormenta en el Zoológico de Ichikawa, Japón.

Según medios como La Voz, existe un video en el que se observa cómo el pequeño mono mira a todos lados durante la lluvia en busca de su peluche.

También se observa al pequeño mono mientras nada e intenta encontrar su peluche, el cual ha sido su acompañante luego de que tanto su madre como el resto del grupo de monos no lo aceptaran.

Esto ha causado numerosas reacciones entre los usuarios en redes sociales, quienes se expresaron con comentarios de ternura, tristeza y consideración hacia el animal.

Punch ha perdido su muñeco. Supuestamente se le ha caído dentro del lago. Porfavor que alguien le lleve uno nuevo voy a llorar

pic.twitter.com/n0gKfbaunB — Maria. (@mariagpts) March 6, 2026

Se presume que los cuidadores del zoológico lograron encontrar el peluche. De hecho, en redes los usuarios han dicho que constantemente el peluche es cambiado por uno nuevo.

No ha sido el único video que se ha vuelto viral del mono Punch, ya que recientemente se ha viralizado otro video en el que el animal se encuentra solo durante la lluvia, mientras otros primates están en compañía de sus madres.

Estiman que fue la imagen más triste de ayer, #Punch uno de los seres más amado del planeta, protagonizó lo que no deseábamos ver,mientras la tormenta azotaba y sus mamas cuidaban de sus crías,punch estaba completamente solito,y partió el 💔 a millones de personas

Buenos días pic.twitter.com/8BAW58Q8Ts — LᎾℬᎯ (@Dama_DeLobos) March 6, 2026

También hay otro video en el que se observa cómo Punch pelea con otro mono, se aleja y trata de agarrar su peluche ante la mirada de los visitantes del zoológico.

Un mono le pego al punch y lo tuvo que rescatar el cuidador del zoologico pic.twitter.com/T7xexqOPwZ — ElBuni (@therealbuni) March 6, 2026

En ese momento se ve cómo uno de los cuidadores del zoológico se acerca a él y el mono se aferra, mientras es llevado a otro lugar junto con su peluche.

