Peste pulmonar en Rusia: por qué Trump descarta un vínculo con un arma biológica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que el brote de peste pulmonar detectado en la región rusa de Siberia esté vinculado con el desarrollo o uso de un arma biológica.

El mandatario indicó desde la Casa Blanca que su administración no contempla esa posibilidad tras las primeras evaluaciones sobre el incidente, según informó EFE y medios internacionales.

Al ser consultado por la prensa en el Despacho Oval, Trump respondió de manera directa: "No lo creemos". Además, añadió que"lo sabremos muy pronto, pero no lo pensamos", al referirse al estado de las investigaciones que mantiene Washington en curso.

El mandatario estadounidense señaló que las autoridades de Moscú aseguran que la situación epidemiológica se encuentra "completamente bajo control". Al respecto, recordó la actitud de otros gobiernos ante emergencias sanitarias pasadas y mencionó: "Rusia ahora tampoco dice gran cosa, pero sí aseguran que lo tienen totalmente bajo control".

Los reportes surgieron a raíz de la muerte de una joven de 28 años en un hospital de la región de Irkutsk, Rusia, quien se desempeñaba como empleada del instituto de investigaciones local. Las autoridades analizan si el contagio de la bacteria ocurrió durante un viaje al exterior o a raíz de un accidente laboral en su puesto de trabajo.

Las medidas de control y la falta de información oficial

Tras el suceso, el gobierno estadounidense emitió una alerta preventiva. En paralelo, medios independientes informaron sobre la implementación de cuarentenas en varios hospitales de la zona ante la sospecha de nuevos contagios por la enfermedad.

Por su parte, el Kremlin de Moscú (sede oficial del gobierno de Rusia), mantiene una entrega limitada de información a la ciudadanía y exhorta a la población a guiarse únicamente por los comunicados oficiales del servicio de defensa del país.