Piden “explicaciones convincentes” a Israel tras disparos a delegación diplomática

“Cualquier amenaza a la vida de diplomáticos es inaceptable”, reaccionó inmediatamente en Bruselas la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Alemania, Bélgica, Irlanda y Egipto condenaron los disparos, e Italia, Francia y Portugal anunciaron que convocarían a los respectivos embajadores de Israel.

España también indicó que convocaría al encargado de negocios de la embajada israelí en Madrid, en ausencia de un embajador destinado actualmente allí, y Turquía reclamó una “investigación” inmediata.

La Autoridad Palestina denunció “el atroz crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes”.

La delegación “entró en una zona donde no estaba autorizada a estar” y los soldados “que operan en la zona realizaron disparos de advertencia para alejarlos”, explicó el ejército israelí, antes de lamentar las “molestias causadas”.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, en la visita participaron representantes de varios países, entre ellos Francia, Reino Unido, España, Canadá, Rusia, Turquía, Brasil, India, Egipto y Chile.

Israel ya es objeto de críticas internacionales por permitir la entrada en la Franja de Gaza de una cantidad ínfima de ayuda en relación con las inmensas necesidades de la población.

“Nadie nos está repartiendo nada. Todo el mundo está esperando la ayuda pero no hemos recibido nada”, señaló a AFP Umm Talal Al Masri, una desplazada de 53 años residente en la Ciudad de Gaza, que dio cuenta de una situación “insoportable”.

Today the Israeli Security Forces opened fire on a diplomatic delegation in the vicinity of #JeninCamp during an official visit hosted by the @pmofa. The @UNRWA colleagues who were present are safe and accounted for.



This incident is a stark reminder of the lax use of… pic.twitter.com/mOGoYZYPDT