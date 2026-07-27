¿Podrá recuperarlos? Juan Orlando Hernández buscará retomar sus bienes tras regresar a Honduras

Luego de que el expresidente Juan Orlando Hernández regresara el pasado domingo a Honduras para continuar su proceso judicial por fraude y lavado de activos, su equipo de abogados intentará recuperar los bienes que le fueron asegurados por el Estado.

De acuerdo con Infobae, la defensa de Hernández anunció que no solo pedirá la devolución de los bienes del expresidente, sino que también reclamará una indemnización al Estado.

El medio citó las declaraciones de Anguie Colindres, abogada de Hernández, quien afirmó que su equipo pedirá la devolución de los bienes, ya que las circunstancias han cambiado con respecto al proceso judicial del expresidente.

Luego de la desestimación de los cargos y el indulto que Hernández recibió por parte de Donald Trump, el Ministerio Público de Honduras deberá presentar nuevos argumentos legales para mantener la incautación de los bienes del expresidente.

En una entrevista reciente, Colindres cuestionó cuál será la base jurídica que utilizará el Ministerio Público para mantener el proceso.

Según ella, ya no sería posible mantener la incautación de bienes debido a que Hernández ya no enfrenta causas pendientes en Estados Unidos.

También mencionó que el proceso en Estados Unidos estuvo basado en declaraciones de personas que ya habían sido condenadas, lo que, a su criterio, solo era una forma de que los acusados obtuvieran beneficios por participar en el proceso.

Finalmente, Colindres afirmó que la defensa de Hernández buscará obtener información sobre el manejo de los bienes por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.

En concreto, señaló que debe establecerse si algunos de los bienes incautados a Hernández fueron vendidos o administrados durante su proceso judicial.

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