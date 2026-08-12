¿Por promover contenido adulto y adicción? la nueva demanda contra TikTok de un fiscal en Pensilvania

Una nueva demanda ha sido presentada contra la red social TikTok. El fiscal general de Pensilvania acusó a la plataforma de exponer a menores de edad a contenido para adultos y de usar funciones que promueven la adicción a la red social.

La demanda fue presentada por Dave Sunday, fiscal general de Pensilvania, quien agregó que el objetivo es que TikTok informe con claridad sobre su funcionamiento en las tiendas digitales y tome medidas de seguridad en favor de los menores.

Según Infobae, la denuncia explica que TikTok habría "mentido" respecto de la frecuencia con la que aparece contenido para adultos para obtener una clasificación de edad de +13 en las tiendas digitales y evitar límites y restricciones.

Infobae cita a NBC Philadelphia, que afirma que en TikTok aparece con frecuencia contenido para adultos, como desnudos, material sexual, lenguaje vulgar, humor violento y otros contenidos sugerentes.

NBC también señala que en la red social aparece contenido relacionado con el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Infobae señala que la denuncia se presentó el 11 de agosto en el Tribunal de Causas Comunes del condado de Allegheny.

Pennsylvania sues TikTok, alleging addictive algorithms and age-inappropriate content https://t.co/Sz9bfQUUm2 — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) August 12, 2026

La denuncia incluye un extracto de charlas en centros educativos en las que los alumnos afirmaban estar "atrapados en TikTok".

"TikTok ha construido su imperio sobre un modelo de adicción a cualquier costo, y expandió ese imperio mediante engaños sobre qué tipo de contenido pueden ver los niños", afirmó el fiscal Sunday.

Por su parte, NBC Philadelphia obtuvo la respuesta de TikTok, que rechazó la acción judicial y afirmó que está basada en "declaraciones engañosas".

"Esta demanda se basa en afirmaciones engañosas e inexactas e ignora deliberadamente las medidas concretas de seguridad que TikTok ha implementado voluntariamente para apoyar el bienestar de nuestra comunidad", afirmó un portavoz de la red social.

La plataforma indicó que las cuentas de adolescentes contienen 50 ajustes preestablecidos de seguridad y privacidad.

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