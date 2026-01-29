Por qué se han reportado varios usuarios que han decidido abandonar la red social de TikTok en EE. UU.

Luego de anunciarse la reestructuración de la red social de TikTok en EE. UU., se han registrado numerosos usuarios que han abandonado la plataforma.

Una de las principales razón es que algunos usuarios de TikTok han acusado a la aplicación de censurar contenido político, sobre todo el relacionado a las críticas contra el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

También los usuarios han reportado censura de contenido relacionado a las protestas surgidas en Minneapolis, luego de la muerte del enfermero Alex Pretti por parte de un agente del ICE.

Por ejemplo, la cantante Billie Eilish aseguró en su cuenta de Instagram que TikTok "ha silenciado a la gente", luego de que afirmara que un video suyo en compañía de su hermano en donde criticaban a las personas que justificaban la muerte de Pretti había tenido pocas visitas.

Por su parte, TikTok atribuyó estos problemas a una supuesta interrupción en el centro de datos, lo cual habría afectado el funcionamiento de la aplicación.

Otros motivos que han generado que usuarios se retiren de TikTok es una política de privacidad de la aplicación en donde permite a la red social rastrear las coordenadas GPS de los usuarios.

Tras el cambio de propiedad a un grupo de inversores aliados de Donald Trump, el número de usuarios estadunidenses que borran TikTok ha aumentado casi un 150%.



Según datos de Sensor Tower, la desconfianza hacia la nueva estructura de control —que incluye al gigante tecnológico… pic.twitter.com/7zR1h10Cl1 — La Jornada (@lajornadaonline) January 29, 2026

Además está el descontento que algunos usuarios han tenido con el cofundador de Oracle y el nuevo "guardián" del algoritmo de TikTok, Larry Ellison.

Ellison tendrá, luego de la reestructuración de TikTok, una mayor influencia en la moderación de contenidos y en la seguridad de datos de la plataforma.

Este auge se produce después de que TikTok anunciara, el jueves pasado, un acuerdo de US$14 mil millones para establecer una filial estadounidense de la plataforma -responsable de la protección de datos de EE.UU., la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software.