“¡Estoy muy feliz!”: Por qué Trump asegura haber “salvado” a TikTok tras acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó recientemente sentirse “muy feliz” de, según sus palabras, “haber ayudado a salvar” la red social TikTok, tras alcanzar un acuerdo con la matriz china ByteDance, que permitió la venta de la plataforma a varias compañías estadounidenses.

“¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante”, publicó Trump en su red Truth Social.

El mandatario aseguró que la red social fue, entre otros factores, “responsable de su éxito con el voto de los jóvenes en las elecciones del 2024”.

“Solo espero que, en el futuro, quienes usan y aman TikTok me recuerden”, añadió.

Trump también agradeció al presidente de China, Xi Jinping, por “trabajar con EE. UU. y, finalmente, aprobar el acuerdo”.

“Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y se le agradece su decisión”, enfatizó el mandatario.

La red social TikTok pasará ahora a ser propiedad de varias empresas estadounidenses, entre ellas Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell.

Las compañías mencionadas controlarán el 80% de la nueva entidad de TikTok, con lo cual se asegura su funcionamiento dentro de EE. UU.

Desde el 2019, TikTok enfrentó numerosos intentos de bloqueo por parte de legisladores estadounidenses, universidades y la propia Casa Blanca, durante un periodo de tensión tecnológica entre EE. UU. y China.

