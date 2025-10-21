El mensaje en TikTok de un joven que ofrecía US$10 mil para matar a agentes del ICE

Internacional

El mensaje en TikTok de un joven que ofrecía US$10 mil para matar a agentes del ICE

Las autoridades de Texas confirmaron la detención del joven originario de México, además de incautarle un arma de fuego en su vehículo.

TikTok en EE. UU.

En esta ilustración fotográfica, el logotipo de la aplicación de medios sociales, TikTok se muestra en la pantalla de un iPhone sobre un fondo de bandera estadounidense el 3 de agosto de 2020 en Arlington, Virginia. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Fiscalía del distrito norte de Texas confirmó la detención de Eduardo Aguilar, de 23 años, tras la publicación en TikTok de un mensaje en el que ofrecía dinero por la muerte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Univisión señaló que Aguilar fue arrestado el pasado 14 de octubre. De acuerdo con mensajes publicados en su cuenta de TikTok, ofrecía US$10 mil por cada agente del ICE que fuera asesinado.

El medio agregó que el joven permanece bajo custodia federal y que, en el momento de su arresto, las autoridades encontraron un arma de fuego cargada dentro de su vehículo.

Las autoridades también determinaron que Aguilar se encontraba en EE.UU. de forma irregular.

La información fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que publicó una foto del detenido.

"Estamos agradecidos de que este delincuente, que tenía un arma de fuego en su poder, haya sido detenido antes de que pudiera matar a uno de nuestros agentes del orden", señaló la DHS.

Mensaje

En el mensaje compartido por Aguilar en sus redes se aprecia un paisaje nocturno y este texto literal de la publicación:

"Ocupo diez vatos en dallas tx con decisión y que no le tengan miedo a..." 💀💀. Estando 10k por cada agente del ICE".

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

