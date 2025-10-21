El mensaje en TikTok de un joven que ofrecía US$10 mil para matar a agentes del ICE

La Fiscalía del distrito norte de Texas confirmó la detención de Eduardo Aguilar, de 23 años, tras la publicación en TikTok de un mensaje en el que ofrecía dinero por la muerte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Univisión señaló que Aguilar fue arrestado el pasado 14 de octubre. De acuerdo con mensajes publicados en su cuenta de TikTok, ofrecía US$10 mil por cada agente del ICE que fuera asesinado.

El medio agregó que el joven permanece bajo custodia federal y que, en el momento de su arresto, las autoridades encontraron un arma de fuego cargada dentro de su vehículo.

Las autoridades también determinaron que Aguilar se encontraba en EE.UU. de forma irregular.

La información fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que publicó una foto del detenido.

Eduardo Aguilar, the illegal alien who offered $10,000 bounties on TikTok for the murder of our brave ICE agents, has been ARRESTED in Dallas, TX.



We are thankful this criminal who had a firearm in his possession was arrested before he could kill one of our law enforcement… pic.twitter.com/epYc3VaFS1 — Homeland Security (@DHSgov) October 17, 2025

"Estamos agradecidos de que este delincuente, que tenía un arma de fuego en su poder, haya sido detenido antes de que pudiera matar a uno de nuestros agentes del orden", señaló la DHS.

Mensaje

En el mensaje compartido por Aguilar en sus redes se aprecia un paisaje nocturno y este texto literal de la publicación:

DHS reports the arrest of Eduardo Aguilar, a Mexican national illegally in the U.S., in Dallas for allegedly offering bounties on TikTok in Spanish for the murder of ICE agents.



Posts included calls for “10 determined individuals in Dallas unafraid to 💀💀” and “$10K per ICE… pic.twitter.com/7JKyjvUBAi — Cartel Watch (@CartelWatchNet) October 18, 2025

"Ocupo diez vatos en dallas tx con decisión y que no le tengan miedo a..." 💀💀. Estando 10k por cada agente del ICE".

