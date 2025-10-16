Video muestra cómo estudiantes de Texas recaudan dinero y le regalan un auto al conserje

Un hecho peculiar ocurrió en una escuela de Texas, ya que un grupo de estudiantes recaudó el dinero suficiente para poder comprar un automóvil al conserje del centro educativo.

Medios como Telemundo cubrieron la situación e indicaron que el hecho ocurrió en la escuela secundaria Community High School, del municipio de Nevada.

Las protagonistas de esta historia fueron las integrantes del equipo femenino de voleibol, quienes se dieron cuenta de que el conserje de la escuela, llamado Abel Rodríguez, no tenía transporte propio para ir a trabajar.

Por ello, decidieron hacer una recaudación de fondos y lograron obtener aproximadamente US$9 mil. Con la ayuda de un concesionario, consiguieron un vehículo para Rodríguez.

Varios videos tomados por los padres de las alumnas muestran el momento exacto en que las jóvenes le dicen a Rodríguez que le consiguieron un automóvil nuevo.

En los videos se observa cómo el conserje de la escuela comienza a llorar, mientras todos a su alrededor lo apoyan, le aplauden y lo felicitan.

Los comentarios de los videos también fueron positivos, con muchos mensajes en los que felicitaban a las alumnas y afirmaban que este es un acto de gran solidaridad.

