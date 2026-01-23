Qué contiene el nuevo acuerdo de TikTok que EE. UU. logró con China

El pasado 22 de enero, ByteDance, la matriz china de TikTok, anunció la venta de la mayoría de sus operaciones en EE. UU. a un grupo de inversionistas del mismo país, con el objetivo de evitar la prohibición de la red social en ese territorio.

A partir de ahora, varias empresas estadounidenses —entre ellas Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell— controlarán más del 80% de la nueva compañía, que se denominará TikTok USDS.

Aunque el anuncio se efectuó el jueves pasado, las negociaciones sobre el futuro de TikTok en EE. UU. comenzaron hace más de un año.

TikTok aseguró que esta nueva empresa operará “bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional”, ya que uno de los principales cuestionamientos contra la red social era la supuesta vulnerabilidad de los usuarios.

TikTok también afirmó que se incluirán aspectos como la protección de datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y garantías en el software.

Con este nuevo acuerdo, Oracle tendrá a su cargo el alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses, así como del algoritmo de recomendaciones.

Aunque la mayoría de ejecutivos de la nueva compañía serán estadounidenses, la red social continuará interoperable, lo que permitirá que creadores de contenido y empresas sigan usándola a escala global.

ByteDance conservará cerca del 19.9% de participación, y el director delegado global, Shou Zi Chew, mantendrá su cargo e integrará la junta directiva.

El nuevo director general de TikTok USDS será Adam Presser, exejecutivo de WarnerMedia, y el responsable de seguridad será Will Farrell.

