Por qué EE. UU. expresó preocupación a China por sus acciones en torno a Taiwán

Este 31 de octubre, el jefe del Pentágono de EE. UU., Pete Hegseth, advirtió durante una reunión con el ministro de Defensa de China, Dong Jun, que Washington ha expresado "preocupación" por las acciones del país asiático sobre Taiwán.

La reunión tuvo lugar un día después de que Donald Trump se reuniera con el presidente de China, Xi Jinping, en la ciudad meridional de Busan, Corea del Sur.

El asunto cobró mayor relevancia tras múltiples incursiones aéreas del ejército chino en los alrededores de Taiwán, que en octubre registraron los niveles más bajos del año.

Estas maniobras militares, según un informe del Ministerio de Defensa taiwanés, habrían comenzado en septiembre del 2020, ya que Pekín considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio.

"Hoy me he reunido con el ministro de Defensa Dong Jun (…) Fue una reunión constructiva y positiva. He destacado la importancia de mantener un equilibrio de poder en el Indopacífico y enfatizado las preocupaciones de EE. UU. acerca de las actividades de China alrededor de Taiwán", publicó Hegseth en su cuenta de X.

A su vez, el Gobierno de China instó a EE. UU. a adoptar "una postura clara" sobre el asunto.

Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

"Estados Unidos no busca el conflicto, y continuará defendiendo firmemente sus intereses y asegurando que tiene la capacidad en la región para hacerlo", añadió Hegseth.

El mensaje del jefe del Pentágono contrasta con el emitido en mayo del año pasado, durante el foro de Shangri-La, en Singapur.

En esa ocasión, Hegseth había acusado a China de "entrenar diariamente" para una invasión de Taiwán, ante un aumento de las maniobras militares alrededor de la isla.

