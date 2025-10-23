¿Quién gobernará China después de la salida del presidente Xi?

Esta semana, a puerta cerrada en Pekín, los altos funcionarios chinos se reúnen para perfeccionar un plan que garantice su fortaleza en un mundo turbulento. Pero dos grandes preguntas se ciernen sobre el futuro del país, aunque nadie en la reunión se atreva a plantearlas: ¿cuánto tiempo gobernará Xi Jinping y quién le sustituirá cuando ya no esté? Xi ha dirigido China durante 13 años, acumulando un dominio nunca visto desde Mao Zedong. No ha dado muestras de querer dimitir. Sin embargo, su longevidad en la cima podría, si se gestiona mal, sembrar las semillas de la turbulencia política: no tiene heredero ni un calendario claro para designarlo.

Cada año que pasa en el cargo, aumenta la incertidumbre sobre quién le sustituiría si, por ejemplo, su salud fallara, y sobre si el nuevo dirigente mantendría o suavizaría la línea dura de Xi. Xi se enfrenta a un dilema familiar para los autócratas que duran mucho tiempo en el poder. Si nombra a un sucesor, corre el riesgo de crear un centro de poder rival y debilitar su control, pero si no se decide por un líder en ciernes, podría poner en peligro su legado y sembrar fisuras en la élite política china. Y a sus 72 años, Xi probablemente tendrá que buscar un heredero potencial entre funcionarios mucho más jóvenes, que aún deben demostrar su valía y ganarse su confianza.

Si Xi elige finalmente a un sucesor, la lealtad a él y a su programa será, casi con toda seguridad, un requisito primordial. Ha dicho que la Unión Soviética cometió un error fatal al elegir al reformista Mijaíl Gorbachov, quien supervisó su disolución. El viernes, Xi dejó clara su intolerancia hacia cualquier deslealtad cuando el ejército anunció que había expulsado a nueve oficiales superiores, quienes se enfrentan a un proceso judicial por cargos de corrupción y abuso de poder.

“Es casi seguro que Xi es consciente de la importancia de la sucesión, pero también es consciente de que es increíblemente difícil señalar a un sucesor sin socavar su propio poder”, dijo Neil Thomas, miembro del Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática. “Las crisis políticas y económicas inmediatas a las que se enfrenta podrían acabar superando continuamente la prioridad de llegar a ejecutar un plan de sucesión”. Las especulaciones sobre el futuro de Xi son muy delicadas y están censuradas en China, y es posible que solo un grupo de funcionarios esté al corriente de sus ideas al respecto.

Diplomáticos, expertos e inversionistas extranjeros buscarán pistas en la reunión de cuatro días del Comité Central del Partido Comunista, que comenzó el lunes y reunió a cientos de altos funcionarios. Se espera que la reunión, que suele celebrarse a puerta cerrada en el Hotel Jingxi de Pekín, construido especialmente para la ocasión, apruebe un plan para el desarrollo de China en los próximos cinco años. Xi ha hecho de la consecución del liderazgo mundial en innovación tecnológica y fabricación avanzada una prioridad, y es probable que este objetivo ocupe un lugar destacado. Él y sus funcionarios han expresado su confianza en que su enfoque pueda prevalecer sobre los aranceles y los controles a la exportación del presidente Donald Trump.

“En el centro de la rivalidad estratégica entre las grandes potencias hay una lucha por la fuerza integral”, dijeron altos legisladores chinos en un informe que publicaron el mes pasado sobre el plan propuesto. “Solo mejorando enérgicamente nuestro propio poder económico, nuestra fuerza científica y tecnológica y nuestro poder nacional global podremos ganar la iniciativa estratégica”. En teoría, la reunión de esta semana podría ofrecer una ventana a la próxima generación de dirigentes chinos, si Xi opta por ascender a funcionarios más jóvenes a puestos más destacados.

Pero muchos analistas esperan que retrase cualquier movimiento importante, al menos hasta después de que comience su probable cuarto mandato de cinco años en el 2027, y quizá mucho después. “Entonces, creo que tiene que empezar a vislumbrarse más grande, si no en su propia mente, sí en la gente que le rodea”, dijo Jonathan Czin, investigador sobre política china en la Institución Brookings, quien ha escrito sobre los escenarios de sucesión de Xi y la reunión del Comité Central. “Aunque las personas de su órbita inmediata no empiecen a disputarse el puesto, lo harán en nombre de sus propios protegidos”.

Xi ha visto de primera mano cómo las luchas por la sucesión pueden sacudir al Partido Comunista. Su padre, un alto funcionario, fue derrocado por Mao. Como funcionario local durante las protestas prodemocráticas de 1989, Xi fue testigo de cómo las divisiones en la cúpula contribuyeron a sumir a China en la agitación; finalmente, Deng Xiaoping purgó al secretario general del partido, Zhao Ziyang, e instaló a un nuevo heredero, Jiang Zemin. “Especialmente como alguien que dedica tanto tiempo a estudiar las lecciones de los ciclos dinásticos de China y la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, Xi sabe que la sucesión es una cuestión importante sobre la que debe reflexionar”, dijo Christopher Johnson, presidente de la consultora China Strategies Group, quien anteriormente trabajó como funcionario de los servicios de inteligencia estadounidenses centrado en China.

Por ahora, Xi parece convencido de que el ascenso de China depende de que continúe en el poder. Superó con creces el ejemplo de jubilación ordenada establecido por su predecesor, Hu Jintao, y abolió el límite de dos mandatos presidenciales en 2018, lo que permitió a Xi permanecer indefinidamente en el cargo como jefe del partido, del Estado y del ejército. Pero cada año que Xi permanece en el poder, resulta más difícil encontrar un heredero que sea lo bastante joven para gobernar durante décadas y lo bastante experimentado para dirigir la autoridad a su sombra.

Xi ha llenado el Comité Permanente del Politburó —el órgano de siete miembros en la cúspide del poder del partido— de aliados veteranos. Tienen 60 años o más, probablemente demasiados para ser herederos plausibles dentro de varios años, dijeron los expertos. El propio Xi tenía 54 años cuando se incorporó al Comité Permanente en 2007, un ascenso que subrayó su condición de favorito para convertirse en el próximo líder. Victor Shih profesor de la Universidad de California en San Diego, quien estudia la política de élite en China, dijo que incluso los funcionarios que están a punto de ascender a la dirección central en el próximo congreso del Partido Comunista, en 2027, tienen probablemente una edad demasiado avanzada para suceder a Xi.

Como es probable que Xi cumpla otro mandato o incluso más, su sucesor podría ser un funcionario nacido en la década de 1970, que probablemente trabaje ahora en una administración provincial o en un organismo del gobierno central. El partido ha estado promocionando a algunos funcionarios más jóvenes que se ajustan a ese perfil, dijo Wang Hsin-hsien, profesor de la Universidad Nacional Chengchi de Taiwán que estudia el Partido Comunista. Pero Xi también parece preocupado por los funcionarios que no han sido puestos a prueba por las dificultades o la responsabilidad.

Ha advertido que los defectos aparentemente menores de los funcionarios pueden convertirse en graves amenazas en momentos de crisis o, como él mismo ha dicho, “una pequeña grieta puede convertirse en un derrumbe masivo” en el muro de una presa. “Xi desconfía mucho de los demás, especialmente de aquellos funcionarios que solo tienen una relación indirecta con él”, dijo Wang. “A medida que envejezca y tenga menos conexiones con la generación de sus posibles sucesores, este factor cobrará más importancia”.

En los próximos años, los rangos superiores del partido pueden volverse más fluidos a medida que Xi vaya probando y descartando posibles reclutas para el liderazgo, dijeron los expertos. Entre bastidores, los funcionarios de su círculo podrían competir más intensamente por la influencia y la supervivencia política. “Esto hará que el proceso de sucesión sea más fragmentado, porque no es posible que tenga un único sucesor designado”, dijo Shih. “Tiene que ser un colectivo de personas, y eso probablemente también signifique que sucederán luchas de poder de baja intensidad entre los candidatos”.