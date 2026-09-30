Por qué el Departamento de Estado revocó más de 250 mil visas durante el segundo mandato de Trump

Tommy Pigott, funcionario del Departamento de Estado de EE. UU., informó en exclusiva al medio Fox News Digital que, luego de que Donald Trump volvió a asumir el cargo, se han revocado más de 250 mil visas.

El medio señala que los motivos de estas revocaciones son varios delitos, que van desde fraudes e incitación a la violencia hasta acciones relacionadas con el objetivo de la administración de Donald Trump de restringir aún más el ingreso a Estados Unidos.

Fox News Digital citó al funcionario y señaló que varios de los motivos para la revocación de tantas visas son:

Titulares de visas que violaron los términos del documento.

Delitos varios.

Incitación a la violencia contra Estados Unidos o sus ciudadanos.

Defraudación a ciudadanos estadounidenses.

Abuso del sistema migratorio.

Amenazas para la seguridad nacional.

Uno de los motivos que mencionó el funcionario a Fox News Digital fue el denominado turismo de maternidad.

Según el medio, consiste en una práctica en la que mujeres extranjeras que están embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz y que su hijo tenga de forma automática la ciudadanía estadounidense. Fox señala que 2,300 visas fueron revocadas en relación con esta práctica.

"Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Rubio, el Departamento de Estado ha revocado más de 250.000 visas, un hito histórico que refleja nuestro firme compromiso con la protección del pueblo estadounidense", dijo el funcionario Tommy Pigott.

The State Department has now revoked more than 250,000 visas — a historic milestone that reflects our unwavering commitment to protecting the American people. pic.twitter.com/vZ69bzieHc — Department of State (@StateDept) September 30, 2026

El funcionario reiteró que la visa estadounidense se trata "de un privilegio, y no un derecho".

"Si se violan los términos de ese privilegio, se perderá. No nos detendremos hasta que todo ciudadano extranjero que amenace la seguridad de nuestras comunidades rinda cuentas ante la justicia", agregó.

Estas acciones se suman a otras en favor de la política migratoria de Trump para endurecer tanto la obtención de diversos tipos de visa como las solicitudes de asilo.

Fox News Digital pone como ejemplo que, durante el verano, la administración de Trump se preparó para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros. Dicha medida afectaría las visas tipo B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos.

FOX NEWS: State Department revokes over 250,000 visas in broad immigration vetting crackdown https://t.co/XhPprhIP9w — Department of State (@StateDept) September 30, 2026

En ese momento, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que los estadounidenses "estaban hartos de las solicitudes de asilo fraudulentas".r Landau dijo que los estadounidenses "estaban hartos de las solicitudes de asilo fraudulentas".

Lea también: ¿US$750 para la visa? el plan de EE. UU. para acelerar las entrevistas de los solicitantes de visados B1 y B2