¿US$750 para la visa? el plan de EE. UU. para acelerar las entrevistas de los solicitantes de visados B1 y B2

Medios estadounidenses han informado recientemente sobre un supuesto programa que las autoridades planean implementar para que los solicitantes de visas de turismo o negocios (B1 y B2) paguen una tarifa adicional para obtener su entrevista en 10 días hábiles.

Según The Economic Times, el plan sería lanzado por el Departamento de Estado de EE. UU. y estaría disponible a partir del 1 de julio de este año.

El costo de este "servicio premium", según el medio, sería de US$750 y estaría diseñado para agilizar la programación y organización de las citas de los solicitantes que buscan una visa de turismo o negocios.

The Economic Times señala que este servicio sería limitado, ya que estaría disponible hasta el 31 de diciembre del 2026.

El medio también agregó que esta iniciativa no estaría disponible en todas las misiones diplomáticas y que el Departamento de Estado publicará próximamente qué embajadas y consulados podrán optar por este servicio.

Además, la cantidad de citas también estaría limitada, y The Economic Times señala que estas estarían sujetas a la disponibilidad de cada embajada.

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Otro aspecto por tomar en cuenta, según el medio, es que el pago de US$750 no garantiza que el solicitante obtenga la visa ni que el proceso posterior a la entrevista sea acelerado.

La tarifa adicional es exclusivamente para obtener la entrevista en un plazo más cercano, pero no garantiza una reducción en los tiempos de obtención de la visa de turista o de negocios.

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