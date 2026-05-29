¿Peligro de deportación? las sanciones para los solicitantes de asilo en EE. UU. que no paguen la tarifa anual

Medios como Infobae informaron que, a partir de este 29 de mayo, las autoridades estadounidenses empezarán a rechazar todas las solicitudes de asilo cuyos solicitantes tengan pendiente el pago de la cuota anual obligatoria de US$102.

Los medios citaron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), que agregó que la falta de pago incluso puede causar la pérdida del asilo y, en el peor de los casos, dar lugar al inicio de un proceso de deportación.

El nuevo reglamento fue anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una norma provisional.

El pago obligatorio, según medios y entidades estadounidenses, responde a la denominada Ley de Reconciliación H. R. 1, la cual busca aumentar la financiación de los operativos migratorios, además de que los extranjeros cubran los gastos.

Infobae detalla que la persona que no pague la cuota anual obligatoria en los 30 días posteriores a la notificación verá interrumpido su trámite.

Además de convertirse en una deuda administrativa, la falta de pago supondrá la pérdida de beneficios laborales e incluso el inicio de un proceso de deportación.

Las personas que hayan obtenido una autorización de empleo a partir de una solicitud de asilo también perderán ese beneficio si no pagan la cuota.

La medida afectará también a quienes estén pendientes de obtener un permiso laboral por asilo, ya que, al no pagar, el trámite se suspenderá automáticamente.

Finalmente, la nueva regla modificará las condiciones para quienes posean un Estatus de Protección Temporal (TPS), pues ahora el permiso laboral se limitará a un año o al período restante de la designación del TPS.

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