Por qué un juez calificó de “ilegal” el cobro de casi US$100 mil que Trump impuso a las visas H-1B

Este 8 de junio, un juez federal de EE. UU. bloqueó una política de la administración de Donald Trump mediante la cual se imponía un cobro de US$100 mil a las visas H-1B, otorgadas a trabajadores extranjeros considerados altamente cualificados.

El juez Leo Sorokin falló a favor de un grupo de casi 20 estados que impugnaron ese cobro, al argumentar que Donald Trump "se extralimitó" en sus facultades al imponerlo sin autorización del Congreso.

Sorokin también calificó la medida de "ilegal". Además, el magistrado de un tribunal de Boston consideró que el cobro constituía "un impuesto".

El anuncio generó rechazo en diversos sectores laborales. Uno de los estados que encabezó la demanda contra la medida fue California, donde se concentra la mayor cantidad de empresas tecnológicas de EE. UU.

Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) opinó que el cobro afectaría no solo a los trabajadores del sector tecnológico, sino también a los de las áreas agrícola, de energía renovable y médica.

Otra de las figuras que expresó su rechazo fue Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, quien afirmó que la medida fue diseñada para "crear el mayor caos posible".

A federal judge has voided President Donald Trump’s requirement of a $100,000 application fee for H-1B visas, ruling that he lacked authority to impose the new policy for a program used by companies to hire highly skilled foreign workers in specialized fields.… pic.twitter.com/JunAO1wbyq — CNN (@CNN) June 8, 2026

¿Qué son las visas H-1B?

Establecidas por el Congreso de EE. UU., estas visas benefician especialmente a extranjeros que poseen un título de maestría estadounidense o superior.

Cada año se otorgan alrededor de 65 mil visas de este tipo, mientras que otras 20 mil permanecen en reserva.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo en septiembre pasado que el cobro se estableció para que las empresas tecnológicas y otras compañías "dejen de capacitar" a extranjeros y otorguen más beneficios a los estadounidenses.

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