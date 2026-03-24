Bajo el mandato de Trump, la inmigración legal a Estados Unidos está disminuyendo desde la mayoría de los países.

En los primeros ocho meses del 2025, Estados Unidos emitió aproximadamente un cuarto de millón menos de visas en comparación con el mismo período del 2024, debido a que la administración Trump introdujo políticas que han transformado quiénes pueden ingresar legalmente a Estados Unidos. Según datos publicados a principios de marzo por el Departamento de Estado, entre enero y agosto del 2025 se aprobaron un 11% menos de visas de residencia permanente y temporales en comparación con el mismo período del año anterior.

Estas visas se suelen expedir a estudiantes, trabajadores y familiares de ciudadanos y residentes legales. Esta disminución del 11% no incluye las visas de turista, que también se redujeron durante el mismo período. India y China fueron los países más afectados por la reducción de visas. Estados Unidos emitió muchas menos visas temporales a estudiantes internacionales, visitantes de intercambio cultural y prometidos/as y cónyuges de ciudadanos estadounidenses procedentes de esos países y de otros lugares.

También disminuyeron las aprobaciones de visas para la residencia permanente, conocidas como tarjetas verdes, y las mayores caídas se registraron en las visas para trabajadores, ciertos familiares y ciudadanos iraquíes y afganos que trabajaron con el ejército estadounidense. La mayoría de los países enviaron menos inmigrantes a Estados Unidos. En un grupo de 61 países con al menos 5,000 aprobaciones de visa entre enero y agosto del 2024, solo siete recibieron más visas en el 2025 que el año anterior.

La prohibición de viajar impuesta por la administración Trump, la suspensión de las entrevistas para visas de estudiante y el endurecimiento de los requisitos de verificación han contribuido a la disminución de las cifras de visas. Además, debido a los recortes del gobierno federal, había menos personal del Departamento de Estado disponible para procesar visas. Los datos preliminares sobre visados ​​ayudan a comprender mejor la disminución de la inmigración en Estados Unidos. Por primera vez en al menos medio siglo, el año pasado salieron más inmigrantes del país de los que entraron, según estimaciones publicadas por la Brookings Institution.

Esto contribuyó a una menor creación de empleo en los últimos meses, como señaló la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell. “No hay política más importante para el presente y el futuro de la economía estadounidense que la inmigración”, afirmó Jason Furman, profesor de la Universidad de Harvard y economista destacado durante la administración de Obama. “Al restringir la inmigración, no solo perjudicamos el crecimiento de la fuerza laboral actual, sino que también reducimos la innovación y el crecimiento de la productividad en el futuro”.



En declaraciones a The Washington Post, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó: “Una visa es un privilegio, no un derecho. A diferencia de la administración de Biden, el presidente Trump no está dispuesto a comprometer la seguridad de los ciudadanos estadounidenses para permitir la inmigración masiva de extranjeros sin control a nuestro país”. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró en un comunicado que "el presidente Trump fue elegido con un mandato rotundo para dar prioridad a los ciudadanos estadounidenses, y cada decisión política que ha tomado ha reflejado esa prioridad".

Las visas para ciudadanos chinos e indios disminuyeron en unas 84 mil en comparación con el mismo período del 2024, debido, principalmente, a la baja en el número de estudiantes y trabajadores internacionales provenientes de esos países. Las visas para ciudadanos afganos y cubanos también cayeron drásticamente, como consecuencia de la prohibición de viajar impuesta por la administración de Trump en junio. Asimismo, las visas para ciudadanos de Filipinas y Vietnam disminuyeron en más de diez mil.

En junio, la administración promulgó una prohibición de viaje para 19 países, de mayoría musulmana y aquellos con una relación conflictiva con Estados Unidos, como Cuba. Casi al mismo tiempo, el Departamento de Estado también suspendió las entrevistas para visas de estudiantes y visitantes de intercambio durante tres semanas, antes de ordenar la revisión de las cuentas en redes sociales de todos los solicitantes de visa. Mientras tanto, la administración de Trump comenzó a eliminar miles de puestos en el Departamento de Estado, y describió las reducciones como un esfuerzo por erradicar el exceso de personal y la ineficiencia.

Junto con la ampliación de los requisitos de verificación, la reducción de personal resultó en menos citas consulares y mayores tiempos de espera en algunos consulados con alta demanda. No está claro hasta qué punto las políticas de la administración de Trump y el endurecimiento de las medidas de control migratorio han reducido directamente las solicitudes de visa. Sin embargo, es posible que la retórica antiinmigrantes de Trump haya disuadido a algunos extranjeros y les haya hecho cancelar sus planes de viajar a Estados Unidos.

“No sabemos con certeza cuánto de este descenso se debe a la demanda y cuánto a las políticas, y es evidente que ambas están ejerciendo presión a la baja sobre el número de visados ​​que se emiten”, afirmó Cecilia Esterline, analista de inmigración del Centro Niskanen, un centro de estudios moderado con sede en Washington. Los visados de negocios y turismo, que incluyen los expedidos para viajes de ocio y negocios, disminuyeron en torno a 3.4% en los primeros ocho meses del 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, lo que supone un descenso de casi 200 mil visados.

Los críticos de las mayores restricciones afirman que estas limitan la ventaja competitiva de Estados Unidos en la economía global y crean una enorme incertidumbre entre las familias y los trabajadores que han estado esperando, en algunos casos durante décadas, para viajar a Estados Unidos.

“La administración Trump está utilizando el poder de la burocracia federal para paralizar el sistema, al menos en lo que respecta a las personas que provienen de países que considera desfavorables”, dijo Jorge Loweree, director gerente de programas y estrategia del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.

Limitar los visados ​​ayuda a dar prioridad a los estadounidenses en el mercado laboral y el sistema educativo, explicó Ira Mehlman, portavoz de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que aboga por controles migratorios más estrictos. “Para los empleadores es bueno que lleguen muchos inmigrantes, por eso presionan para que así sea. Pero no es tan bueno para los trabajadores estadounidenses”, indicó Mehlman.

No sabemos con certeza cuánto de este descenso se debe a la demanda y cuánto a las políticas, y es evidente que ambas están ejerciendo presión a la baja sobre el número de visados ​​que se emiten.

“Parece existir la creencia de que si no hay trabajadores extranjeros, su producción económica simplemente desaparecerá. En la mayoría de los casos, esos puestos serían ocupados por otros trabajadores, que a menudo ganan salarios más altos”. En general, se emitieron menos visados ​​para familiares, especialmente para cónyuges y prometidos que solicitaban visados ​​temporales. Sin embargo, las tarjetas de residencia permanente para familiares de ciudadanos que cumplen los requisitos de alta prioridad, incluidos niños pequeños, padres y cónyuges, aumentaron un 6% durante los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo período de 2024. Dichas tarjetas de residencia no tienen límite.

Una categoría aparte de visados ​​familiares, con un cupo limitado, que incluye a los hijos adultos y hermanos de ciudadanos estadounidenses, se redujo en más del 27% , o en aproximadamente 44,000 personas. Los estudiantes internacionales han sido los más perjudicados por las restricciones impuestas por la administración Trump a la inmigración legal. La emisión de visas para estudiantes internacionales disminuyó en más del 30% durante los primeros ocho meses del 2025.

La disminución en las visas de estudiante coincide con una declaración de Marco Rubio en mayo, en la que afirmó que el Departamento de Estado revocaría de forma contundente las visas de estudiantes procedentes de China. Más adelante, durante el verano, el Departamento de Estado anunció la cancelación de 6,000 visas de estudiante por presuntos delitos y estancias ilegales. Mientras tanto, las visas de visitante de intercambio, utilizadas por médicos residentes extranjeros para venir a Estados Unidos, también disminuyeron en casi 30,000.

Omar Mousa, un palestino de 31 años que huyó a Irlanda durante la guerra de Gaza, recibió el año pasado una oferta de trabajo para realizar una residencia en medicina interna en la Universidad Marshall de Virginia Occidental. Sin embargo, el Departamento de Estado le denegó la visa de visitante de intercambio el verano pasado debido a las dudas sobre si regresaría a su hogar en la Gaza devastada por la guerra tras completar su programa, requisito indispensable para obtener la visa.

El programa de residencia mantuvo su oferta vigente. Pero en agosto, la administración Trump suspendió las visas para los titulares de pasaportes palestinos, frustrando así los sueños de Mousa. “No puedo dejar de pensar en esto”, dijo Mousa. “No fui alguien que simplemente encontró un trabajo. He invertido US$20 milo y cinco años de mi vida preparándome, concentrándome únicamente en esto”.