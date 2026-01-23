Boletín de Visas Febrero 2026: Los detalles sobre el proceso para obtener cierto tipo de visado

Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el denominado Boletín de Visas para el mes de febrero del 2026.

Este boletín tiene como objetivo informar a los solicitantes de determinado tipo de visado sobre su proceso para obtener la residencia permanente o si aún se encuentran en trámite de presentar la documentación requerida.

En principio, el documento del Departamento de Estado detalla cuatro tipos de visados:

F1: para hijos solteros adultos

para hijos solteros adultos F2A/F2B: para esposos e hijos (menores y adultos) de residentes

para esposos e hijos (menores y adultos) de residentes F3: para hijos casados de ciudadanos estadounidenses

para hijos casados de ciudadanos estadounidenses F4: para hermanos de ciudadanos

En cuanto a los cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, no aplican en el Boletín de Visas, ya que las autoridades de EE. UU. los consideran familiares inmediatos.

El listado presentado por las autoridades estadounidenses muestra la fecha de prioridad, término que se refiere al día en que se presentó la petición de visado.

También aparece la llamada fecha de acción final, que indica cuándo puede aprobarse la visa de forma definitiva.

Para personas que residen en países de habla hispana, la creadora de contenido Jessica Domínguez enlista las fechas y explica cómo se lee el boletín.

