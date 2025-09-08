Por qué tener visa no garantiza entrar a Estados Unidos y que más exigen los agentes migratorios

La visa es uno de los documentos primordiales para que las personas puedan ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, este documento no garantiza la entrada a territorio estadounidense, ya que existen otros filtros que aplican las autoridades migratorias.

La prohibición de ingreso a EE. UU. puede surgir incluso en el aeropuerto del país de origen, por lo que es importante tener a la mano documentos como la confirmación del vuelo de regreso, los motivos del viaje y las reservas de alojamiento, en caso de hospedarse en un hotel.

Incluso existen circunstancias en que a los residentes permanentes (quienes poseen visa y la green card) no se les permite el ingreso a Estados Unidos si se presentan ciertos factores.

Por ejemplo, un oficial migratorio puede tener dudas sobre una persona no solo si posee una visa temporal, sino también si ha excedido el tiempo estipulado en una visita anterior.

Además, hay otros criterios que las autoridades migratorias evalúan en los visitantes con visa para determinar su ingreso, como si existe un historial de trabajo ilegal en ese país.

Cuando una persona viaja con menores de edad, también es importante contar con sus respectivos documentos migratorios.

Asimismo, al llegar al aeropuerto estadounidense, los agentes migratorios realizarán a los visitantes una serie de preguntas, para que den la mayor cantidad de detalles sobre el viaje.

Por ejemplo, si se visita a un familiar en EE. UU., las autoridades podrían solicitar detalles como la dirección de su vivienda y número de contacto. Incluso, podrían pedir un plan de viaje.

