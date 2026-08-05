Por qué el helicóptero de Trump quedó a menos de una milla de un avión comercial en Washington

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Por qué el helicóptero de Trump quedó a menos de una milla de un avión comercial en Washington

El helicóptero presidencial Marine One, con Donald Trump a bordo, tuvo un acercamiento con un avión comercial cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington.

EFE

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Foto de referencia. El helicóptero presidencial Marine One, con Donald Trump a bordo, tuvo un acercamiento con un avión comercial cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. El helicóptero presidencial Marine One, con Donald Trump a bordo, tuvo un acercamiento con un avión comercial cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló el martes a menos de una milla de un avión comercial de pasajeros en el espacio aéreo de Washington, en un incidente que volvió a poner bajo escrutinio la seguridad alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

El episodio ocurrió cuando la nave presidencial coincidió en las inmediaciones del aeropuerto con un vuelo de la aerolínea local Envoy, según informaron medios locales este miércoles.

La cercanía entre ambas aeronaves activó una revisión por parte de las autoridades de aviación para determinar las circunstancias del encuentro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que se produjo una reducción temporal de la separación entre las aeronaves, mientras que las autoridades analizan la coordinación del tráfico aéreo en la zona, donde confluyen vuelos comerciales, aeronaves militares y movimientos vinculados al transporte presidencial.

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El incidente se produce en un área que ha sido objeto de especial atención tras otros episodios de seguridad aérea en torno al aeropuerto Ronald Reagan, ubicado cerca del centro de Washington y de espacios aéreos restringidos.

El espacio aéreo de esta zona metropolitana ha sido motivo de preocupación en materia de seguridad desde que un helicóptero Black Hawk del Ejército se estrelló contra un vuelo de pasajeros de American Airlines el 29 de enero de 2025, causando la muerte de las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.

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