Por qué el Reloj del Juicio Final se encuentra en la hora más crítica para la humanidad

El Reloj del Juicio Final, o Doomsday Clock en inglés, es una herramienta creada por varios científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad llegue a su fin.

Esta herramienta, gestionada por el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, ha generado bastante atención recientemente, ya que en el 2026 el reloj se sitúa a 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano que ha estado de marcar "la hora final".

Los científicos señalan que las manecillas del reloj se han acercado a la “hora final” debido a varios panoramas internacionales, como la amenaza nuclear, el cambio climático y los constantes momentos de tensión y agresión entre diferentes potencias mundiales.

La presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Alexandra Bell, puso el foco en la decadencia de la cooperación internacional y en las decisiones de la administración del presidente Donald Trump como factores decisivos para esta aproximación.

“Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (EE. UU. y Rusia) y ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático”, declaró Bell.

“Hemos visto un fracaso flagrante del liderazgo y un giro hacia el neoimperialismo”, añadió la presidenta.

⏰ The @BulletinAtomic Doomsday Clock is now at 85 seconds to midnight - the closest humanity has ever been to global disaster.



👉 The clock has moved 4 seconds closer than last year due to "dangerous trends in nuclear risk, climate change, disruptive technologies like AI, and… pic.twitter.com/QbW7Ue2wqR — Future of Life Institute (@FLI_org) January 27, 2026

Por su parte, el presidente del Comité de Seguridad y Ciencia del Boletín, Daniel Holz, dijo que los principales países se han vuelto más “agresivos, hostiles y nacionalistas” en el último año.

“La historia ha demostrado que cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus propios ciudadanos, sobrevienen el conflicto y la miseria; esta tendencia global hace que el mundo sea más peligroso para todos”, alertó Holz en la presentación del reloj.

La periodista filipina y premio nobel de la paz en el 2021, María Ressa, se centró en la crisis que sufre el periodismo actual e hizo un llamado a la acción para revertir la situación global.

“Necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos, no a las métricas de interacción; necesitamos que el periodismo se financie como infraestructura crítica”, declaró.

“A world splintering into ‘us versus them’ will leave all of humanity more vulnerable,” said Bulletin Science and Security Board Chair Daniel Holz.



Watch the 2026 Doomsday Clock announcement to hear his remarks: https://t.co/NlVAzjBf1t pic.twitter.com/FN8klf7sKq — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2026

También conocido como el “Reloj del Apocalipsis", el mecanismo es un símbolo dirigido por un grupo de científicos —entre ellos, 13 premios Nobel—, creado en 1947, que pone el foco en los riesgos que afronta el mundo y pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad.

