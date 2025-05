¿Por qué Elon Musk tiene una cicatriz en el cuello? las publicaciones del multimillonario que lo explican

Recientemente el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha llamado la atención de propios y extraños en las redes sociales debido a una cicatriz que tiene en el cuello.

Tras varias apariciones públicas, el multimillonario ha llamado la atención del público por una curiosa línea que se observa en su cuello, lo que ha provocado numerosas hipótesis y teorías sobre su origen.

Sin embargo, todo se remonta a una serie de publicaciones que Musk hizo en la red social X, en donde le explica a varios internautas que su cicatriz es por varias operaciones que ha tenido.

Musk explicó en enero de 2025 tuvo que operarse el cuello luego de una pelea de sumo que tuvo. "Corrí con todas mis fuerzas hacia un luchador de sumo, lo pude derribar, pero me rompí el cuello en el proceso", dice Musk.

El multimillonario contó que ha tenido cinco operaciones de cuello y espalda, y que la tercera le ayudo a tolerar el dolor.

Recovering from neck surgery. Hurts a lot, but it was necessary.

Did you know? Elon Musk once fought a sumo wrestler, and that match led to his injury. pic.twitter.com/dW2HTG2MxJ