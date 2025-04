Musk dice que se enfocará más en Tesla y Trump respalda su salida parcial del Gobierno

“Esperábamos que lo hiciera para esta época”, explicó el mandatario a la prensa en el Despacho Oval tras ser cuestionado sobre la permanencia del empresario en su gobierno.

Musk anunció este martes que a partir de mayo reducirá a “uno o dos días” el tiempo que le dedica al controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para prestar más atención a Tesla.

“En algún momento tendremos que dejarlo ir”, advirtió Trump, tras defender la labor de Musk frente al DOGE asegurando que le ha ahorrado “mucho dinero” al país.

La decisión de Musk se dio después de que Tesla reportara una caída de beneficios netos en un 71 % en el primer trimestre del año para quedar reducidos a US$409 millones.

El empresario dijo que aunque la labor que DOGE está realizando “es muy importante” y que ha hecho “un gran progreso en responder al malgasto y el fraude” en el Ejecutivo federal estadounidense, la mayor parte del trabajo para establecer el departamento está acabado.

“Creo que continuaré un día o dos a la semana mientras que el presidente (Donald Trump) quiera que lo haga y mientras yo sea útil. Pero a partir del próximo mes dedicaré mucho más tiempo a Tesla“, explicó.

Tesla ha sido blanco de varias protestas en Estados Unidos, Canadá, Alemania y los países escandinavos, entre otros lugares, motivadas por la injerencia del empresario en la política.

