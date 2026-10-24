¿Por qué Kim Jong-un visitó China? Los temas que abordó con uno de los principales asesores de Xi Jinping

China confirmó este 24 de octubre que el líder norcoreano Kim Jong-un visitó la ciudad fronteriza de Dandong y se reunió con Wang Hunning, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista chino, durante una jornada en la que ambos abordaron la cooperación económica y rindieron homenaje a los soldados chinos fallecidos en la guerra de Corea (1950-1953).

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que el mandatario de Corea del Norte visitó la ciudad fronteriza tras cruzar un puente recién inaugurado.

A su vez, la agencia estatal Xinhua señaló que Wang, miembro del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano del Partido Comunista de China, recibió a Kim en Dandong, Liaoning.

Wang, considerado el principal asesor del presidente chino Xi Jinping, encabezó la recepción de Kim, sin que Xinhua mencionara la presencia del primer ministro Li Qiang, de la que había informado el periódico JoongAng Ilbo, que citó a una fuente gubernamental anónima.

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La agencia japonesa Kyodo reportó, citando fuentes diplomáticas, la imposición de “estrictas restricciones al tráfico” en parte de Dandong y la imposibilidad de reservar habitaciones de hotel.

Durante el encuentro, Wang planteó aprovechar la apertura del nuevo puente sobre el río Yalo, que conecta Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju, para ampliar el comercio y los intercambios de personas entre ambos países, aunque no se informó de acuerdos concretos.

China's top political advisor Wang Huning on Saturday accompanied Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), on a visit to Dandong in northeast China's Liaoning Province https://t.co/rRsKjP4ryA — China Xinhua News (@XHNews) October 24, 2026

Kim llegó a China un día antes de que este país celebre el 76 aniversario de su entrada en la guerra de Corea y meses después de que Xi Jinping visitara Corea del Norte en junio, por primera vez en siete años.

Kim y Wang rindieron homenaje a los soldados chinos fallecidos y visitaron una fábrica de automóviles de Dandong, antes de que el gobernante norcoreano abandonara China por el nuevo puente fronterizo.

El puente fue inaugurado el 15 de octubre, tras casi 12 años de retrasos desde que terminó su construcción en el 2014, debido a la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en el lado norcoreano.

La infraestructura, financiada por China, tiene unos tres kilómetros de longitud y cuatro carriles. Está concebida para facilitar el transporte por carretera entre ambos países, que comparten una frontera de más de 1,400 kilómetros.

North Korean leader Kim Jong Un waved to crowds as he crossed a newly opened bridge linking his country with China, Chinese state media reported. The Yalu River Bridge is seen as a strategic link in expanding trade ties between the two nations. https://t.co/8pBGI2QTln — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2026

La presencia del líder norcoreano se produce cuando falta menos de un mes para que coincidan en la ciudad de Shenzhen los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin, y el anfitrión, Xi Jinping, con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).