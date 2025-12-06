Por qué la FIFA se disculpó con Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas este 6 de diciembre al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, después de que se le indicara que debía usar guantes para portar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo de la próxima edición del 2026.

Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica, celebrada en Washington.

Durante la gala, el argentino fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la pasada cita de Catar 2022.

Scaloni colocó con sumo cuidado el trofeo en el atril, utilizando unos inmaculados guantes blancos, una protección que Infantino recordó este sábado que era innecesaria.

“Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó ayer”, dijo el dirigente suizo durante otro evento en Washington, en la presentación del calendario completo del torneo.

“Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas en nombre de la FIFA porque, claro, los campeones pueden tocar la copa”, expresó Infantino desde el escenario, dirigiéndose a Scaloni.

Tras la disculpa del presidente de la FIFA, Lionel Scaloni volvió a tocar la Copa del Mundo, pero sin guantes. (Foto Prensa Libre: Roberto SCHMIDT / AFP)

“Yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno, gracias”, explicó el dirigente, señalando a la leyenda brasileña Ronaldo, sentado junto a él.

Tras las disculpas, Infantino le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

“Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes (…) No me conoció la persona que estaba, no pasa nada. Gracias por el detalle”, dijo Scaloni con una sonrisa, mientras Infantino agregaba: “¡Qué barbaridad!”.