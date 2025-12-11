Internacional
Por qué la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada se aplazó hasta abril de 2026
Un juez de EE.UU. tomó la decisión de aplazar la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada hasta el 13 de abril de 2026.
Fotografía y dibujo del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio realizado en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 11 de diciembre se confirmó que un juez federal de EE. UU. aplazó la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada para el 13 de abril del 2026. Está acusado de narcotráfico.
La decisión fue tomada tras una petición de la defensa, que argumentó que necesitaba más tiempo para preparar los documentos para la próxima audiencia de sentencia, originalmente prevista para el 13 de enero.
El abogado de Zambada, Frank Pérez, explicó que ha tenido dificultades para reunir información debido a la violencia e inestabilidad en México.
Pérez detalló que ha enfrentado obstáculos para “organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información relacionada con testigos y familiares”.
El fiscal adjunto asignado al caso, Francisco Navarro, no se opuso al aplazamiento.
Por tanto, el juez Brian Cogan dictó que los documentos deberán entregarse antes del 30 de marzo del 2026.
En agosto, Zambada se declaró culpable de dos cargos: narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.
Fue detenido en julio del 2024, luego de aterrizar junto con uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.
Según declaraciones del hijo del "Chapo", este le tendió una trampa a Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
