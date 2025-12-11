Por qué la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada se aplazó hasta abril de 2026

Este 11 de diciembre se confirmó que un juez federal de EE. UU. aplazó la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada para el 13 de abril del 2026. Está acusado de narcotráfico.

La decisión fue tomada tras una petición de la defensa, que argumentó que necesitaba más tiempo para preparar los documentos para la próxima audiencia de sentencia, originalmente prevista para el 13 de enero.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, explicó que ha tenido dificultades para reunir información debido a la violencia e inestabilidad en México.

Pérez detalló que ha enfrentado obstáculos para “organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información relacionada con testigos y familiares”.

El fiscal adjunto asignado al caso, Francisco Navarro, no se opuso al aplazamiento.

Se confirma aplazamiento de sentencia de "El Mayo" Zambada, ahora para abril de 2026.

👉 El juez Cogan permitirá al abogado Frank Perez obtener más información para argumentos.

👉 Esto ocurre tras confirmarse el traslado ilegal de Zambada a EE.UU. bajo traición de Los Chapitos. pic.twitter.com/1ybkf3wB73 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 11, 2025

Por tanto, el juez Brian Cogan dictó que los documentos deberán entregarse antes del 30 de marzo del 2026.

En agosto, Zambada se declaró culpable de dos cargos: narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

🚨Se reprograma la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada para el 13 de abril de 2026.



Hace un par de días, su abogado Frank Pérez solicitó la prórroga al juez Brian Cogan, argumentando que la “violencia e inestabilidad” que se vive en México complica obtener pruebas y… pic.twitter.com/t1tfK17RkU — Azucena Uresti (@azucenau) December 11, 2025

Fue detenido en julio del 2024, luego de aterrizar junto con uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.

Según declaraciones del hijo del "Chapo", este le tendió una trampa a Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Lea también: “Compré políticos por 30 años”: La carta que El Mayo Zambada leyó durante su última audiencia