Esposado y con una bolsa en la cabeza: cómo fue el secuestro del “Mayo” Zambada, según el hijo del “Chapo”

Fue el pasado 1 de diciembre cuando Joaquín López, hijo del narcotraficante “Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante un tribunal federal en Chicago por tráfico de droga y participación en una organización criminal.

Con esta declaración, Guzmán podría enfrentar al menos diez años de prisión por integrar una organización criminal; por narcotráfico, podría ser condenado a cadena perpetua.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Joaquín Guzmán detalló cómo ocurrió el “secuestro” del fundador del cartel de Sinaloa, Ismael “el Mayo” Zambada, quien fue entregado a las autoridades de EE. UU. en julio del 2024.

Guzmán reconoció por primera vez que participó en el secuestro de Zambada y, según el acuerdo de culpabilidad, fingió que necesitaba la ayuda del “Mayo” para resolver una supuesta disputa.

Dicha reunión, de acuerdo con CNN México, tuvo lugar el 25 de julio del 2024, el mismo día en que ambos cabecillas del cartel fueron capturados.

“En el lugar de la reunión, Guzmán López le habría pedido a Zambada que fuera a una habitación privada para hablar, a la que previamente le habrían quitado una ventana grande sin que Ismael lo supiera”, afirma CNN México.

Guzmán sostiene que, al reunirse con Zambada, varios de sus cómplices lo esposaron, le cubrieron la cabeza con una bolsa y lo llevaron contra su voluntad a un aeródromo, donde abordó una avioneta rumbo a EE. UU.

CNN detalla que Guzmán, sus cómplices y Zambada se movilizaron en un vehículo por aproximadamente 10 a 15 minutos hasta llegar a una pista de aterrizaje.

El medio también menciona que, según las declaraciones de Guzmán, se preparó una bebida con sedantes, la cual le habrían administrado a Zambada.

El hijo del “Chapo” afirmó que ejecutó el “secuestro” de Zambada “con la esperanza” de obtener algún tipo de indulgencia por parte de las autoridades de EE. UU.

Medios como The Chicago Tribune citaron a un fiscal federal, quien afirmó que, si Guzmán colaboraba de forma continua con el Gobierno de EE. UU., podría solicitarse una reducción en su condena de cadena perpetua.

